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Leon GoretzkaGetty Images
Oliver Maywurm

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FC Bayern, noticias y rumores: se perfila una clara tendencia sobre Leon Goretzka

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Bayern Múnich
AC Milán
L. Goretzka
J. Fernandez
Núremberg

¿Inglaterra no será el destino deseado? Hay una clara tendencia en la búsqueda de club de Leon Goretzka. Un joven talento cedido quiere quedarse en su club. Noticias y rumores sobre el FCB.

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  • Leon GoretzkaGetty Images

    FC Bayern, Noticias: ¿Qué pasa con Leon Goretzka tras dejar el FCB?

    ¿A dónde irá Leon Goretzka este verano? Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, ya hay una clara tendencia: el centrocampista dejará el FC Bayern gratis al final de la temporada.

    Según el experto, el AC Milan es el más interesado y ya existen «señales positivas» de que el jugador de 31 años firmará con los rossoneri.

    La Gazzetta dello Sport añade que el subcampeón de la Serie A le ofrece un contrato de tres años a razón de cinco millones de euros por temporada.

    Juventus, Nápoles e Inter también han mostrado interés, mientras que Fenerbache y Atlético lo siguen de cerca.

    Desde enero se sabe que no renovará con el Bayern. Llegó en 2018 procedente del Schalke 04 y ha jugado 305 partidos con 49 goles.

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  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: La joven promesa del FCB quiere seguir en el club donde está cedido.

    Según Bild, Javier Fernández, centrocampista cedido por el Bayern al Núremberg, podría quedarse en el club si consigue la titularidad.

    Según Bild, el jugador aceptaría quedarse si tuviera opciones de entrar en el once. Tras llegar en enero, debutó en marzo y ya ha jugado cuatro partidos; el último, de titular, en el 1-1 contra Bielefeld.

    El club alemán dispone de una opción de compra, si bien el Bayern podría activar una cláusula de recompra. Según Bild, la tendencia es prorrogar la cesión y las conversaciones empezarán pronto. El técnico del Núremberg, Miroslav Klose, admitió que le gustaría que Fernández se quedara: «Ahora sabemos que Javier puede plasmar en los partidos lo que muestra en los entrenamientos. Eso me da buenas sensaciones y ahora es cuando empiezan las conversaciones. Sin duda, en su caso ha sido un anticipo de lo que sucederá el año que viene», declaró a Bild.

    Fernández llegó a la cantera del Bayern en 2023 procedente del Atlético de Madrid. En los últimos dos años ha sufrido varias lesiones, por lo que en invierno se le cedió al Núremberg para que sumara minutos de alto nivel. Su contrato con el Bayern vence en 2028.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Kompany, Völler y Freund muestran su apoyo a Gnabry.

    Tras la baja de Serge Gnabry para el Mundial, el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, mostró su apoyo al delantero. «Hemos estado en contacto con él. ¿Qué se le dice? ¿Qué se le escribe? “Ánimo”», declaró el miércoles por la noche el directivo de 66 años en Sky. Gnabry había anunciado horas antes su baja por lesión para el Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

    Es la segunda gran cita que se pierde por lesión», recordó Völler, quien confía en su regreso: «Todavía es joven, ha hecho una gran temporada con el Bayern y con la selección, y ha sido clave en nuestra clasificación. Fue clave en nuestra clasificación. Si mantiene este nivel, no dudo de que volverá con nosotros».

    El Bayern, que este sábado visita al Leverkusen en Copa, también lamentó la baja. «Es muy duro para Serge, porque está haciendo una temporada fantástica», afirmó el director deportivo, Christoph Freund.

    «Sé cómo se siente; yo también me perdí una Euro por lesión. Es importante para nosotros. Esa decepción se convertirá en motivación. Todavía puede ayudarnos mucho; ya ha sido clave esta temporada y puede seguir siéndolo como líder entre bastidores», añadió Vincent Kompany.

    «El sueño del Mundial se ha acabado para mí», escribió Gnabry en Instagram. «Al igual que el resto del país, animaré a los chicos desde casa». El jugador, incluido en los planes del seleccionador Julian Nagelsmann, sufrió el fin de semana un desgarro en los aductores del muslo derecho. El Bayern habló de una «pausa prolongada», aunque aún se desconoce el tiempo exacto de baja del jugador de 30 años. Gnabry ya sabe que se perderá el Mundial.

    «Los últimos días han sido difíciles de asimilar», escribió Gnabry antes de la semifinal de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen: «Ahora es el momento de concentrarme en la recuperación y volver para la pretemporada».

    (SID)

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias - Por Musiala: Kahn recibe una pulla

    El director deportivo de la DFB, Rudi Völler, lanzó una indirecta a Oliver Kahn por sus declaraciones sobre Jamal Musiala, estrella del Bayern de Múnich.

    «No hay que estar siempre de acuerdo con todas las ideas», declaró Völler el miércoles en Sky, antes de la semifinal de la Copa DFB del Bayern contra el Bayer Leverkusen, al ser preguntado por las controvertidas declaraciones que Kahn había hecho recientemente sobre Musiala. Kahn, exdirectivo del club, había sugerido en el programa de Sky «Triple – der Hagedorn-Fußballtalk» que el jugador, tras su lesión de marzo, se perdiera el Mundial para recuperarse.

    Antes incluso de la pulla de Völler, Kahn ya había recibido muchas críticas por su consejo, sobre todo porque Musiala mostró una forma ascendente justo después y volvió a convencer de verdad por primera vez desde su regreso al FCB a mediados de enero. «Mejora semana a semana, tanto en sus regates como en las situaciones de uno contra uno. Cada partido le vendrá bien para hacer un buen Mundial», subrayó Völler, quien rechaza de plano la idea de que Musiala renuncie al torneo.

    Musiala se fracturó el peroné el verano pasado en el Mundial de Clubes y estuvo de baja unos seis meses. El Bayern lo reincorporó con cautela, pero en marzo sufrió un pequeño revés y, por precaución, no fue convocado para los dos amistosos de la selección alemana a finales de marzo. Pese a ello, Musiala ya ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos del Bayern y sigue mejorando.

  • FC Bayern - Calendario: próximos partidos del FCB

    FechaPartidoCompetición
    Sábado 25 de abrilFSV Mainz 05 vs. FC BayernBundesliga
    Martes 28 de abrilParis Saint-Germain vs. FC BayernLiga de Campeones
    Sábado 2 de mayoFC Bayern vs. 1. FC HeidenheimBundesliga
    Miércoles 6 de mayoFC Bayern contra Paris Saint-GermainLiga de Campeones