FC Bayern, noticias y rumores: se perfila una clara tendencia sobre Leon Goretzka

Tras la baja de Serge Gnabry para el Mundial, el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, mostró su apoyo al delantero. «Hemos estado en contacto con él. ¿Qué se le dice? ¿Qué se le escribe? “Ánimo”», declaró el miércoles por la noche el directivo de 66 años en Sky. Gnabry había anunciado horas antes su baja por lesión para el Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Es la segunda gran cita que se pierde por lesión», recordó Völler, quien confía en su regreso: «Todavía es joven, ha hecho una gran temporada con el Bayern y con la selección, y ha sido clave en nuestra clasificación. Fue clave en nuestra clasificación. Si mantiene este nivel, no dudo de que volverá con nosotros».

El Bayern, que este sábado visita al Leverkusen en Copa, también lamentó la baja. «Es muy duro para Serge, porque está haciendo una temporada fantástica», afirmó el director deportivo, Christoph Freund.

«Sé cómo se siente; yo también me perdí una Euro por lesión. Es importante para nosotros. Esa decepción se convertirá en motivación. Todavía puede ayudarnos mucho; ya ha sido clave esta temporada y puede seguir siéndolo como líder entre bastidores», añadió Vincent Kompany.

«El sueño del Mundial se ha acabado para mí», escribió Gnabry en Instagram. «Al igual que el resto del país, animaré a los chicos desde casa». El jugador, incluido en los planes del seleccionador Julian Nagelsmann, sufrió el fin de semana un desgarro en los aductores del muslo derecho. El Bayern habló de una «pausa prolongada», aunque aún se desconoce el tiempo exacto de baja del jugador de 30 años. Gnabry ya sabe que se perderá el Mundial.

«Los últimos días han sido difíciles de asimilar», escribió Gnabry antes de la semifinal de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen: «Ahora es el momento de concentrarme en la recuperación y volver para la pretemporada».

(SID)