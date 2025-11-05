Getty Images
'¡Le agradecimos!' - La estrella del Bayern Munich bromea sobre la reacción a la tarjeta roja de Luis Díaz por lesionar a Achraf Hakimi en la victoria contra el PSG
El Bayern sobrevive a una dura prueba a pesar de la tarjeta roja de Díaz
Los gigantes de la Bundesliga estaban dominando después de tomar una ventaja de 2-0 gracias al doblete de Luis Díaz en el primer tiempo, pero el caos estalló justo antes del descanso. El extremo colombiano fue por una entrada tardía sobre Achraf Hakimi, atrapando al lateral marroquí en el tobillo después de perder la posesión. El defensor del PSG cayó visiblemente dolorido y se le vio llorando antes de ser ayudado a salir del campo por los fisioterapeutas. El árbitro Maurizio Mariani mostró inicialmente una tarjeta amarilla, pero fue actualizada a roja tras la intervención del VAR.
Sin embargo, incluso con un hombre más, el PSG no pudo romper la organizada defensa del Bayern. Joao Neves añadió un gol tardío para los campeones defensores, pero no fue suficiente ya que el Bayern aguantó para reclamar una victoria muy disputada.
Stanisic bromea sobre la tarjeta roja de Díaz
Después del partido, el defensa del Bayern Stanisic dijo que Luis Díaz necesita ser más cuidadoso en este tipo de situaciones. "Él mismo sabe que necesita manejar este tipo de situaciones con más delicadeza", dijo el jugador de 25 años a los periodistas. Cuando se le preguntó si el ex extremo del Liverpool se había disculpado por dejar al equipo con un jugador menos, bromeó: "No, le dimos las gracias. ¡Estoy bromeando! Estaba contento, como todos nosotros."
Aunque el comentario de Stanisic fue en tono jocoso, no fue bien recibido en las redes sociales, donde muchos lo criticaron por ser de mal gusto e irrespetuoso, considerando la gravedad de la lesión del marroquí. Se vio al lateral del PSG caminando con muletas después del juego, y reportes de L’Equipe afirman que se espera que esté fuera hasta mediados de diciembre, perdiéndose potencialmente el inicio de la AFCON 2025.
Mientras tanto, el jefe del Bayern, Kompany, abordó la seriedad de la lesión de Hakimi, recordando un revés similar que sufrió Jamal Musiala contra el PSG en la Copa Mundial de Clubes. Hablando con Sky Austria, el entrenador belga dijo: “Es una pena que el jugador del PSG tuviera que salir lesionado. Al principio, no pensé que fuera tan peligroso. Pero, por supuesto, sucedió, y cuando un jugador se lesiona, siempre pienso en lo que le pasó a Jamal [Musiala]. Se rompió la pierna contra el PSG en los EE. UU. Luego piensas: ‘¿Es eso comparable?’ Pero tengo que ser honesto: lo más importante para mí es que Hakimi no esté lesionado por mucho tiempo. Le deseo una pronta recuperación.”
Díaz se perderá el enfrentamiento de la Champions League contra el Arsenal
Tras su tarjeta roja, Díaz cumplirá al menos un partido de suspensión y se perderá el próximo partido de la Champions League de Bayern contra Arsenal. Sin embargo, la UEFA podría aumentar la sanción a tres partidos, dejándolo fuera de los encuentros contra Sporting CP y Unión Saint-Gilloise. Entonces regresaría a tiempo para el enfrentamiento final de la fase de liga contra PSV. La ausencia del colombiano será una prueba importante para Bayern, que está invicto esta temporada y lleva una racha de 16 victorias consecutivas bajo el mando de Kompany.
Se enfrentan al Arsenal de Mikel Arteta, que también ha estado en gran forma, extendiendo su racha de victorias a 10 partidos tras una victoria por 3-0 sobre Slavia Praga el martes. El extremo colombiano, desde su llegada desde Inglaterra, ha contribuido con 14 goles y asistencias en 16 partidos esta temporada. Podría haber sido crucial contra un equipo que no ha concedido goles en ocho partidos consecutivos en todas las competiciones.
¿Qué sigue para el Bayern?
Mientras que Luis Díaz no estará disponible para los próximos tres partidos de la Liga de Campeones del Bayern Múnich, será clave para sus partidos domésticos mientras buscan extender su racha de victorias. Los campeones defensores de la Bundesliga están a cinco puntos por delante del RB Leipzig con nueve victorias en nueve juegos y visitarán al Union Berlín el sábado antes del receso internacional. Luego enfrentarán al Freiburg el 22 de noviembre en la Bundesliga antes de regresar a la competición europea para el enfrentamiento contra los Gunners.
