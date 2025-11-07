"Este tipo seguía rogándonos" - Kylian Mbappé responde al rapero francés "arruinado" después de que la estrella del Real Madrid sea criticada en una nueva canción

La disputa estalló horas después de que el rapero francés Orelsan lanzara su nuevo álbum, que incluye una mordaz pista titulada "La petite voix". En un verso, el artista nacido en Caen criticó el historial de Mbappe como propietario de un club, burlándose: “Vas a hundir tu ciudad como los Mbappes”. La línea hacía referencia al dramático declive de Caen desde la toma de control liderada por la familia del futbolista en 2024.

Mbappe, conocido por rara vez involucrarse en controversias fuera del campo, no perdió tiempo en responder. Publicando en X, escribió: “Eres bienvenido a venir a salvar la ciudad que tanto amas.

"PS: El tipo seguía suplicándonos entrar con el 1% sin pagar porque no tiene un centavo pero quería parecer el chico de Normandía.”

La pulla provocó reacciones mixtas. Algunos acusaron a Mbappe de arrogancia y desvío, mientras que otros aplaudieron su contundente defensa. El incidente, sin embargo, reavivó el escrutinio sobre su fallido intento con Caen, un club ahora sumido en el descenso, despidos y la creciente frustración entre los fanáticos que alguna vez lo vieron como un salvador.