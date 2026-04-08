Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
PogacarGetty Images

Traducido por

«¡Este chico va a ser un fenómeno!» ¿Se convertirá pronto este «niño prodigio» en el mayor rival de Tadej Pogacar?

FEATURES

Francia tiene una nueva estrella del ciclismo. Paul Seixas solo tiene 19 años y ya despierta grandes esperanzas en la Grande Nation. Incluso Tadej Pogacar se muestra entusiasmado.

Florian Lipowitz tampoco pudo hacer nada ante el explosivo ataque de Paul Seixas. El tercer clasificado alemán en el Tour tuvo que quedarse mirando atónito en un empinado puerto de montaña y reconocer que el «niño prodigio» del ciclismo francés es superior a él y al resto de corredores al inicio de la Vuelta al País Vasco, que cuenta con un elenco de participantes de gran nivel.

Su sensacional actuación en solitario le valió a Seixas el martes su segunda victoria de etapa y una ventaja en la cabeza de la clasificación general. «No dudé en atacar. Lo peor es tener miedo a arriesgarse», dijo Seixas: «Me encanta correr así».

  • Este joven talento de 19 años, natural de Lyon, se encamina hacia su primera victoria general en el World Tour en el norte de España, lo que aviva el entusiasmo en su país natal. Su potencial parece no tener límites. «Este chico se convertirá en un monstruo sobre la bicicleta. En el futuro oiremos hablar mucho de él», afirmó en marzo nada menos que el ganador del Tour, Tadej Pogacar.

    Por aquel entonces, el campeón del mundo acababa de ganar la difícil carrera de un día Strade Bianche. El ciclista que más tiempo aguantó el ritmo de Pogacar en los caminos de grava de la Toscana fue Paul Seixas. Aún es pronto para un relevo generacional en la cima de la cadena alimentaria del ciclismo. Pero el sucesor designado de Pogacar parece estar listo.

    Por eso, los sueños crecen sobre todo en Francia. Desde Bernard Hinault en 1985, ningún ciclista de la cuna del ciclismo ha ganado el Tour de Francia. Generaciones enteras lo han intentado, pero todos han fracasado: ciclistas como Richard Virenque, Laurent Jalabert o Thomas Voeckler; Julian Alaphilippe, Romain Bardet o Thibaut Pinot. Ganaron etapas, el maillot de la montaña y, al menos en algunas fases, vistieron el maillot amarillo. Sin embargo, ninguno de ellos subió al podio de París como ganador absoluto.

    • Anuncios

  • «¡El elegido!» Seixas podría poner fin a la mala racha francesa en el Tour de Francia

    Si hacemos caso a las voces procedentes de la Grande Nation, Seixas pondrá fin a esta racha de mala suerte. «Creo que es el elegido. Será el ciclista que Francia estaba esperando», declaró Marc Madiot a principios de marzo en RMC.

    El influyente presidente del equipo Groupama-FDJ United ha buscado en vano al heredero de Hinault durante tres décadas de actividad directiva. El equipo francés rival, el Decathlon CMA CGM, puede que haya dado ahora con la tecla con Seixas. Seixas, dijo Madiot, es «el mesías. Seixas tiene algo que pocos tienen, como Pogacar. Lo tiene todo en su repertorio».

    Seixas, de 1,86 m de altura, no solo destaca en la montaña. También impresiona con sus extraordinarias habilidades en la lucha contra el reloj. Seixas, campeón del mundo júnior en esta disciplina en 2024, dominó el lunes la contrarreloj inaugural en el País Vasco, sacándole, por ejemplo, 33 segundos a Lipowitz.

    En Francia se alzan las voces que piden un rápido debut en el Tour para la nueva promesa. Sin embargo, aún está por ver si Seixas estará realmente en la salida del Grand Départ en Barcelona el 4 de julio. Si por Bernard Hinault fuera, los franceses deberían tener un poco más de paciencia a la espera de su sucesor. Según el ciclista de 71 años, Seixas debería disputar primero la Vuelta o el Giro, «entonces podríamos decir que tiene el potencial para aguantar las tres semanas completas».