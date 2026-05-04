¡Es un matrimonio de conveniencia! El gran problema entre el «nuevo BVB» y Niko Kovac

Kovac no lo hizo por casualidad: él organizó esta entrevista, incluidos los temas, justo cuando el BVB ya está clasificado para la Champions y a punto de ser subcampeón. No hace falta ser un experto en medios para verlo.

Tiene todo el derecho a expresar su punto de vista y responder a las críticas que le han seguido desde que asumió el cargo hace 15 meses. Su razonamiento es comprensible.

Es cierto: cuando Kovac llegó, el equipo era undécimo y estaba a cuatro puntos de la zona Champions. Ahora ya está clasificado y, esta temporada, muestra una defensa sólida y una ventaja clara en la tabla. Es legítimo recordar esa evolución.