Enzo Maresca apoya a Estêvão Willian y pide cautela con comparaciones antes del choque ante Lamine Yamal

Estêvão ya se ha consolidado como un jugador útil para el primer equipo de Maresca, participando regularmente en los partidos del Chelsea a sus 18 años. En su temporada de debut en Stamford Bridge, ha disputado 16 encuentros en todas las competiciones, anotando cuatro goles y registrando una asistencia.

El mes pasado, Maresca elogió al joven extremo, declarando: “Es emocionante verlo. Con jugadores jóvenes a veces nos preocupamos, porque tienen un buen partido y piensan que ya lo saben todo. Estêvão está jugando muy bien, pero es educado, humilde y quiere aprender. Su familia también está haciendo un gran trabajo, así que estamos muy contentos, no solo con su rendimiento, sino porque es un buen chico. En la Premier League necesita un poco más de tiempo. Creo que es más un extremo, pero terminará jugando por dentro, en los espacios. Para mí, es fantástico porque es un jugador especial, pero al mismo tiempo no hay que preocuparse. Jugará un partido, dos, marcará y ya pensará que lo sabe todo, y no es así.”