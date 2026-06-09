El Manchester United planea fichar a un titular del Leeds United

El Manchester United considera fichar al portero del Leeds, Darlow, para la próxima temporada. Según The Athletic, buscan un suplente con experiencia y el guardameta de 35 años encabeza la lista. Su contrato en Elland Road vence este mes, por lo que podría llegar gratis.

Leeds desea retenerlo, pero se espera que el internacional galés salga este verano. La opción de jugar en la Liga de Campeones atrae a Darlow, aunque el United podría enfrentar competencia de otros clubes antes de que el portero decida su futuro.