La revolución de Ruben Amorim no despegará hasta que firme un portero fiable, y hay varias opciones fuertes a considerar.

El Manchester United debe fichar a un nuevo portero titular. Esa fue la conclusión obvia después de la última actuación desastrosa de Andre Onana en la Premier League el miércoles.

Apenas cuatro minutos en el partido en casa de United contra el Ipswich, por razones que solo él conoce, Onana salió de su línea hacia un balón largo a pesar de que Patrick Dorgu ya estaba en la jugada, lo que a su vez llevó al lateral a empujar el balón más allá de él directamente a los pies del agradecido extremo del Ipswich, Jaden Philogene, quien luego se quedó con la simple tarea de enviar el balón a una red vacía. Sí, Dorgu debería haber despejado simplemente, pero el mal juicio de Onana y la falta de comunicación crearon un problema de la nada.

Philogene probablemente no podía creer su suerte después de marcar su segundo gol de la noche en el tiempo de descuento de la primera mitad, tampoco, ya que su centro débil, bajo y aparentemente mal ejecutado se coló de alguna manera en el poste lejano de Onana. Afortunadamente para el portero, el United terminó ganando 3-2 frente a una exasperada multitud en Old Trafford, a pesar de jugar toda la segunda mitad con 10 hombres después de la estúpida tarjeta roja de Dorgu.

Al final del partido, se vio a Onana celebrando con los puños en alto, completamente ajeno al hecho de que otra vez casi le cuesta a su equipo puntos vitales. El United ha cometido algunos errores terribles con la compra de porteros a lo largo de los años, con Massimo Taibi y Mark Bosnich generalmente vistos como los dos mayores fracasos, pero Onana está comenzando a rivalizar con ellos en el mejor de los casos.

Ruben Amorim no puede llevar adelante a este equipo del United con Onana en la portería; la posición y el manejo del ex jugador del Inter son terribles, es demasiado impulsivo, no tiene ningún control del área, y su distribución es tremendamente errática. Los Red Devils necesitan unas manos mucho más seguras, y con eso en mente, GOAL ha encontrado ocho porteros que podrían reemplazar a Onana en la ventana de transferencias de verano...