El Inter presiona a Vicario: ¿qué pasa con Sommer y Martínez? El plan de los nerazzurri de cara a la próxima temporada

Con Vicario en dirección a la Via della Liberazione, el Inter comienza a valorar el futuro de Yann Sommer y Josef Martínez. Si en un primer momento el principal candidato a abandonar el club nerazzurro, teniendo en cuenta también algunas actuaciones por debajo del nivel habitual en la temporada actual, parecía ser el portero suizo, cuyo contrato expira el 30 de junio, ahora parece que el viento ha cambiado de dirección.





En los últimos días, la prensa suiza había vuelto a dar a conocer la noticia del interés del Basilea, que sueña con el regreso a casa del portero nacido en 1988 para la era post-Hitz. Sommer, sin embargo, estaría barajando la posibilidad de quedarse en el Inter como segundo portero. En este escenario, quien quedaría fuera sería Josef Martínez. El Inter había invertido nada menos que 15 millones de euros para fichar al español procedente del Génova, pero el guardameta nunca fue tenido en cuenta como nuevo titular del Inter, ni por Inzaghi antes ni por Chivu después. Marginado del equipo nerazzurro, el Inter espera ahora ofertas por Martínez con la esperanza de no registrar pérdidas.