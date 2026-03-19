El Inter presiona a Vicario: ¿qué pasa con Sommer y Martínez? El plan de los nerazzurri de cara a la próxima temporada

El Inter ha tomado una decisión: el próximo portero titular para la temporada 2026-2027 será Guglielmo Vicario. En estos momentos, Piero Ausilio se encuentra en Londres para desbloquear las negociaciones con el Tottenham de cara al próximo mercado de fichajes de verano.
La directiva nerazzurra lleva tiempo siguiendo al exjugador del Cagliari y ya estaba interesada en él antes de que el portero fichara por el Tottenham. Ahora, tras tres años al otro lado del Canal de la Mancha, Vicario podría regresar a Italia. Su posible llegada al Inter supondría la salida de uno de los dos: Sommer o Martínez.