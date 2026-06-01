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El Chelsea rechaza varias ofertas por un defensa que Xabi Alonso considera «intocable»
La etiqueta de «intocable» para la joven promesa del Chelsea
Según TEAMtalk, Chelsea considera intransferible al versátil defensa de 20 años, a pesar del interés de Liverpool, Manchester City y Real Madrid. La decisión, respaldada por el nuevo entrenador Xabi Alonso, se basa en el potencial mostrado por el canterano en sus pocos minutos de juego.
El internacional sub-21 inglés goza de gran prestigio en la jerarquía del club y ya tiene un estatus intocable. Esto lo sitúa en la élite de Stamford Bridge, al mismo nivel que pilares del primer equipo como los delanteros João Félix y Cole Palmer y el mediocampista Moisés Caicedo.
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Aumenta el interés de la Premier League
El Chelsea rechazó ofertas de la Premier League, enviando un mensaje contundente a sus rivales, según la BBC. Aunque varios clubes le ofrecen más minutos de titularidad, la directiva de Stamford Bridge cree que su desarrollo se favorecerá bajo la tutela de Alonso en Londres.
Arsenal, Newcastle United y Crystal Palace vigilan la situación, mientras que el Bournemouth mantiene su interés desde el pasado mercado estival.
El creciente prestigio de Acheampong en Stamford Bridge
Acheampong ha ascendido por las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo del Chelsea. Esta temporada ha jugado 17 partidos en la Premier League, nueve de ellos entrando desde el banquillo, y su impacto ha convencido al cuerpo técnico de su gran potencial.
Su contrato, vigente hasta 2029, otorga al club una ventaja en cualquier negociación. Por ahora no se sabe si el jugador busca salir para tener más minutos, pero la postura del Chelsea hace su salida poco probable.
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Un arma táctica ideal para el sistema de Alonso
Las evaluaciones internas del Chelsea muestran que la directiva está convencida de que Acheampong tiene el perfil físico y técnico necesario para destacar en el exigente esquema táctico de Alonso. Por ello, el club no tiene intención de negociar, sea cual sea la oferta.