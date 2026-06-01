Según TEAMtalk, Chelsea considera intransferible al versátil defensa de 20 años, a pesar del interés de Liverpool, Manchester City y Real Madrid. La decisión, respaldada por el nuevo entrenador Xabi Alonso, se basa en el potencial mostrado por el canterano en sus pocos minutos de juego.

El internacional sub-21 inglés goza de gran prestigio en la jerarquía del club y ya tiene un estatus intocable. Esto lo sitúa en la élite de Stamford Bridge, al mismo nivel que pilares del primer equipo como los delanteros João Félix y Cole Palmer y el mediocampista Moisés Caicedo.