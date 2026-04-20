El hijo del campeón del mundo de 1990, Jürgen Klinsmann, fue sustituido y llevado al hospital tras chocar durante el partido del sábado contra el US Palermo (0-2).
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«¡El camino hacia la recuperación será largo!» El hijo de Jürgen Klinsmann sufre una lesión terrible
La temporada ha terminado para el portero titular del Cesena. Klinsmann deberá someterse a más pruebas y a una consulta con un neurocirujano. Marco De Marchi, su representante, admitió: «El camino hacia la recuperación será largo». Klinsmann, nacido en Múnich, juega en Italia desde 2024.