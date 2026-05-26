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El Bayern de Múnich prepara una oferta de intercambio por Anthony Gordon al Newcastle
El Bayern pone el ojo en una estrella de los Magpies
Según Bild, el Bayern quiere fichar a Gordon, pero no tiene la liquidez para pagar al Newcastle de una sola vez. Para cubrir la diferencia, planea incluir a Nubel tras su cesión al Stuttgart. El St James' Park busca portero porque Nick Pope se marcha, lo que hace al alemán una opción interesante.
- AFP
El Bayern aclara la jerarquía de porteros
Nubel regresará al Allianz Arena este verano, pues su contrato con el Bayern vence en 2030 y su cesión al Stuttgart concluye. Sin embargo, el portero de 29 años no tiene futuro en Múnich, ya que el club cuenta con Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, confirmó: «Hemos hablado con su agente y Alex conoce nuestros planes. Vamos a afrontar la próxima temporada con este trío de porteros; ese es el plan».
Eberl insinúa un fichaje ofensivo
El Bayern ha dejado claro que busca fichajes ofensivos asequibles. «Ficharemos un jugador de ataque si su precio encaja», afirmó el director deportivo, Max Eberl, antes de ganar la Copa DFB al Stuttgart en Berlín, en un acto del diario *Bild*. «La reunión fue muy positiva y esperamos avanzar».
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Nos espera una temporada de fichajes de verano
La definición del intercambio podría retrasarse hasta finales de verano por el Mundial. Nubel está con Alemania en Norteamérica, y el Newcastle busca alternativas jóvenes como el portero del Lens, Robin Risser. Eddie Howe necesita refuerzos de élite, así que los dirigentes del club deben decidir si aceptan el trato y dejan que Gordon se vaya a Alemania.