El propietario del equipo más laureado de Alemania acaparó los titulares durante horas el día de la final.
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«El Barcelona no tiene dinero», afirma Uli Hoeneß, presidente del Bayern, en una pulla a Cataluña
Primero, en una entrevista con Der Spiegel, cuestionó la continuidad del director deportivo del Bayern, Max Eberl. Después criticó al nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, presente en la final de Copa entre el Bayern y el Stuttgart. También cargó contra los aficionados de ambos equipos, que usaron el partido para protestar contra la DFB y lanzar bengalas.
Tras la victoria por 3-0, Hoeneß acudió a la cadena ARD y alabó a Harry Kane, autor de los tres goles: «Es el mejor fichaje que hemos hecho nunca», afirmó el directivo de 74 años. Una declaración notable, si se tienen en cuenta las numerosas estrellas que se han fichado en el pasado para el club de la Säbener Straße. El FCB fichó a Kane en 2023 por algo menos de 100 millones de euros.
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Uli Hoeneß: «El FC Bayern no es un club que venda jugadores»
Tras su gran temporada (68 puntos en 51 partidos), vender al capitán inglés no está en los planes del Liverpool. «Por supuesto que no. El Bayern no vende, compra», afirmó Hoeneß, quien descartó que el Barça, sin dinero y con problemas para inscribir fichajes por el límite salarial de LaLiga, pueda pagar a Kane como sucesor de Lewandowski.
Los catalanes han sufrido problemas financieros en los últimos años y, en varias ocasiones, no han podido inscribir fichajes por el límite salarial de LaLiga. Sin embargo, la situación se ha relajado y, para la nueva temporada, el campeón español vuelve a la «regla del 1:1», por lo que no habrá más restricciones en el mercado de fichajes.
Se rumorea que Harry Kane renovará con el Bayern de Múnich
Kane se mostró halagado por los elogios de Hoeneß: «Es bonito escuchar algo así. Muchos grandes jugadores han vestido esta camiseta, así que me siento honrado. Ha sido un gran paso para mí y mi familia. Me siento parte de la historia del club».
El jugador de 32 años añadió: «Estoy muy feliz. Tenemos un equipo fantástico, quizá el mejor de Europa, y un gran entrenador. Disfruto mucho aquí. Noches como esta son la razón por la que vine».
Su contrato con el Bayern vence en 2027, y el club ya planea renovarlo antes de tiempo. El director deportivo, Max Eberl, confirmó que las conversaciones se intensificarán tras la temporada, con el objetivo de anunciar el acuerdo antes del Mundial.
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Los fichajes más caros del FC Bayern
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Harry Kane Delantero Tottenham Hotspur 2023 95 millones de euros Lucas Hernández Defensa Atlético de Madrid 2019 80 millones de euros Luis Díaz Delantero Liverpool FC 2025 70 millones de euros Matthijs de Ligt Defensa Juventus 2022 67 millones de euros Michael Olise Delantero Crystal Palace 2024 53 millones de euros