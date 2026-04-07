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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Dos enigmas decisivos que ponen a Arbeloa en apuros ante el Bayern de Múnich

FEATURES
Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Álvaro Arbeloa
Eder Militao
D. Huijsen
J. Bellingham
Vinicius Junior
K. Mbappe
T. Pitarch
España
Alemania
Brasil
Inglaterra
Francia

Una batalla de nervios

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del Viejo Continente, cuando el Real Madrid se enfrente a su rival alemán, el Bayern de Múnich, esta tarde de martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

El equipo bávaro llegó a esta ronda tras superar el obstáculo del Atalanta en octavos de final, mientras que el Real Madrid continuó su andadura europea al eliminar al Manchester City en un duro enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto el carácter del equipo blanco en las grandes noches.

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    El dilema de la elección... entre la experiencia y el ímpetu de la juventud

    El partido supone un punto de inflexión en el camino del Real Madrid hacia las semifinales y, quizá, hacia el gran sueño de alcanzar la final prevista para el 30 de mayo en Budapest. Para ello, el entrenador Álvaro Arbeloa se encuentra ante una delicada encrucijada táctica, según informa el diario español «AS».

    A pesar de haber apostado últimamente por una alineación fija, la última derrota ante el Mallorca ha abierto la puerta a las dudas: ¿se arriesgará a innovar o se aferrará a los elementos de experiencia y liderazgo? Entre la solidez de los veteranos y la audacia de los jóvenes, se perfila la decisión más difícil.

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  • FBL-ESP-LIGA-MALLORCA-REAL MADRIDAFP

    El dilema defensivo... ¿Militão o Hoesen?

    Las primeras dudas se centran en la defensa, donde el cuerpo técnico no se decide entre alinear a Éder Militão o a Dean Hoesen junto a Antonio Rüdiger.

    Militão regresó recientemente tras una ausencia de casi cuatro meses y logró marcar un gol ante el Mallorca, lo que refleja su buena forma física y que ha recuperado el olfato goleador. Por su parte, Hoesen destacó notablemente en el partido contra el Manchester City, especialmente en la construcción del juego desde atrás, lo que podría aportar al equipo soluciones adicionales para romper la defensa del Bayern.

    Pero la elección aquí no es fácil; Militão aporta velocidad, experiencia y solidez, mientras que Hoesen añade una dimensión táctica en el pase y la salida del balón. En las bandas, la apuesta parece casi decidida por Trent Alexander-Arnold y Fran García.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El dilema del centro del campo... ¿Bellingham o apostar por la cohesión?

    En el centro del campo, la disyuntiva se complica aún más. La vacante disponible plantea al entrenador dos opciones: dar la oportunidad a Gud Bellingham, que regresa tras una lesión, o seguir confiando en Thiago Petarch, quien se ha integrado de forma notable en el sistema del equipo.

    Pitarch ha demostrado ser un enlace perfecto, ya que aporta equilibrio junto a Aurélien Tchouaméni y abre espacios para las incursiones de Federico Valverde y Arda Güler hacia las zonas de ataque.

    En cuanto a Bellingham, a pesar de su gran calidad técnica, sigue recuperando el ritmo de juego tras unas participaciones limitadas últimamente, ya que solo ha disputado 47 minutos en los dos últimos partidos, lo que hace que alinearlo como titular sea un riesgo calculado.

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    Bajas importantes... y avisos que amenazan la vuelta

    El Real Madrid afronta el partido con bajas importantes, entre las que destacan Thibaut Courtois, Ferland Mendy (a pesar de haberse recuperado, su participación podría posponerse), así como Dani Ceballos y Rodrygo.

    Además, el equipo corre el riesgo de perder a varios de sus estrellas en el partido de vuelta, ya que seis jugadores están a un cartón amarillo de ser sancionados: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Huisen y Carreras.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP

    La alineación prevista del Real Madrid

    Se espera que el Real Madrid salga al campo con la siguiente alineación: «Lunin; Trent, Rüdiger, Militão o Hojlund, Fran García; Valverde, Thiago o Bellingham, Tchouaméni, Güler; Vinícius y Mbappé».

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