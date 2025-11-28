Leicester sex tape GFXGetty/GOAL
James Westwood y Nicolás De Marco

Dentro del escándalo de video sexual de pretemporada que precedió al milagroso triunfo de Leicester City en la Premier League

La increíble historia del triunfo del título de la Premier League 2015-16 del Leicester City es quizás la más conocida de la última década. Claudio Ranieri guió a un equipo de 5000-1 improbables, que fue ensamblado con un presupuesto muy limitado, hacia la gloria en su primera temporada en el King Power Stadium. Nadie podría argumentar que el Leicester no fue el mejor equipo del país; terminaron 10 puntos por delante del Arsenal, que quedó en segundo lugar, perdiendo solo tres de sus 38 partidos.

Fue un milagro deportivo que posiblemente superó incluso las victorias consecutivas de Nottingham Forest en la Copa de Europa en 1979 y 1980, el éxito de Wimbledon en la FA Cup en 1988 y la hazaña de Grecia en el Campeonato Europeo de 2004. Leicester superó a todos los grandes clubes del fútbol inglés en una era en la que el dinero siempre había asegurado las mayores recompensas a lo largo de una temporada entera.

El exentrenador del Chelsea, Ranieri, recibió la mayor parte de los elogios, y con razón. El adorable italiano destrozó su apodo de 'Tinkerman' al formar a los Foxes en una simple formación 4-4-2 centrada en la disciplina defensiva y contraataques rápidos, y hizo un trabajo magistral al mantener a sus jugadores con los pies en la tierra mientras se aproximaba el objetivo final. También hizo de N'Golo Kanté su primer fichaje en el club, adquiriendo al mediocampista francés del Caen por solo 6 millones de libras, lo que resultó ser una obra maestra de fichaje.

Sin embargo, fue Nigel Pearson, el predecesor de Ranieri, quien fue responsable de reunir a la mayoría de los jugadores clave en el equipo ganador del título. Jamie Vardy, Danny Drinkwater y Wes Morgan se unieron a los Foxes en 2012, y Pearson trajo a Riyad Mahrez, Danny Simpson y Marc Albrighton dos años después. Pearson también completó los fichajes permanentes de Robert Huth, Christian Fuchs y Shinji Okazaki poco antes de su despido el 30 de junio de 2015.

La salida de Pearson fue, en sus propias palabras, una "gran sorpresa". Sin embargo, se puede decir con seguridad que el inglés no habría sido capaz de desbloquear el potencial completo del equipo de la misma manera que lo hizo Ranieri. Si se hubiera quedado a cargo, Leicester podría haber luchado por terminar en la primera mitad de la tabla, pero la magia necesaria para desafiar el orden establecido habría estado ausente. 

Al final, una fea saga que involucraba un video sexual y trajo un verano de humillación al club y Pearson precedieron inadvertidamente al capítulo más memorable en los 132 años de historia de Leicester.

  • Sunderland v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gran escape

    Cuando terminó la temporada 2014-15, Pearson pensó que había hecho lo suficiente para extender su estadía en el King Power al menos un año más. Gran parte de la primera temporada de Leicester de regreso en la Premier League fue una lucha, y estaban a siete puntos de la salvación al entrar en sus últimos nueve juegos, solo para que los Foxes ganaran siete de ellos y evitaran el descenso, terminando finalmente en el puesto 14 de la tabla.

    Leicester se convirtió en el tercer equipo en evitar el descenso después de estar en el fondo el día de Navidad, e incluso aseguró su estatus en la Premier League con un juego de sobra, cruzando la línea con un empate 0-0 en Sunderland.

    El alivio se desbordó de Pearson después del pitido final, mientras decía a los periodistas: "Cuando consideras nuestra situación hace un par de meses, entrar en el último juego con nuestra seguridad asegurada es un logro bastante increíble. Creo que lo más importante para nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros, de los cuales ha habido algunos, es que los jugadores han continuado apoyándose mutuamente y creyendo en su propia capacidad. Eso es difícil cuando la gente cuestiona tu integridad. Nos hemos desarrollado a medida que la temporada ha avanzado. Esta racha ha sido extraordinaria, pero necesitábamos hacerlo, porque varios equipos han mejorado su forma. Nos hemos mantenido en nuestro trabajo."

  • Leicester City v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Desastre de relaciones públicas

    Poco después del último día de la temporada, Pearson y el equipo de Leicester se fueron a Tailandia para una 'gira de buena voluntad', con el objetivo de fortalecer la relación con el régimen de propiedad del club, liderado por el fallecido presidente Vichai Srivaddhanaprabha, y la comunidad local. Pero terminó siendo un desastre de relaciones públicas.

    El 31 de mayo de 2015, Leicester lanzó una investigación después de que el Daily Mirror obtuviera imágenes de tres jugadores de la academia participando en actos sexuales en una habitación de hotel en Bangkok, que habían enviado a amigos de regreso en el Reino Unido. Los tres involucrados fueron identificados como el delantero Tom Hopper, el portero Adam Smith, y el hijo de Pearson, James, quien era el capitán del equipo de desarrollo.

    En un comunicado, un portavoz de Leicester confirmó que los tres jugadores habían regresado a Inglaterra después de asistir a una "reunión preliminar". También revelaron que Hopper, James Pearson y Smith se habían disculpado por su comportamiento, pero a medida que salían a la luz más detalles, quedó claro que eso no sería suficiente.

  • MK Dons v Leicester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    'Orgia racista'

    The Mirror describió el video como una "orgia racista", y rápidamente se difundió en las redes sociales. Se alega que James Pearson, Hopper y Smith filmaron a tres mujeres tailandesas realizando actos sexuales "depravados" con ellos, animando y riendo durante todo el tiempo.

    En un momento, la cámara se dirigió hacia las mujeres mientras se involucraban en actos sexuales, y se escuchó a uno de los hombres usar un insulto racial hacia ellas. En otro clip, Hopper parecía decirle a una de las mujeres que era "jodidamente asquerosa… un uno absoluto de 10". El video finalmente terminó con Hopper y Pearson chocando las manos.

    Las impactantes imágenes y el lenguaje racista provocaron una condena generalizada en la prensa británica. Grace Dent de The Independent fue particularmente mordaz, ya que escribió: "Eso no se trata de sexo, se trata de poder. Se trata de un encantador regalo de fin de temporada para ellos mismos, unas horas pasadas tratando a las mujeres como una subespecie sucia. Se trata de hombres degradando a mujeres, comentando sobre su supuesta fealdad y usando palabras racistas contra ellas... Y cuando la cámara se acerca a los futbolistas, no están avergonzados. No, están extáticos de ser filmados."

  • Leicester City FC v West Ham United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Triple despido

    Frente a un fiasco profundamente embarazoso, Leicester, que cuenta con la junta de turismo de Tailandia entre sus socios comerciales, no tuvo más remedio que responder con firmeza. El 17 de junio, el club anunció que había rescindido los contratos de Pearson Jr, Hooper y Smith.

    "La decisión sigue a la conclusión de una investigación interna y procedimientos disciplinarios, como consecuencia de los eventos que tuvieron lugar durante la gira de buena voluntad del club al final de la temporada en Tailandia," decía un comunicado oficial. "El Leicester City Football Club es muy consciente de su posición, y la de sus jugadores, como representante de la ciudad de Leicester, la Premier League, la Asociación de Fútbol y los seguidores del club. Está comprometido a promover un mensaje positivo de comunidad y valores familiares e igualdad, y a mantener los estándares esperados de un club con su historia, tradición y aspiraciones."

    Lord Ouseley, presidente de la campaña antirracismo Kick It Out, dijo en respuesta: "Leicester ha marcado el tono adecuado para permitir que el fútbol se afirme en establecer y mantener los estándares correctos de conducta para mejorar la imagen del juego aquí y en el extranjero como una fuente de bien. Durante demasiado tiempo, los tomadores de decisiones en la cima del juego han sido reacios a tomar decisiones responsables y autoritativas, como empleadores, para tratar de manera efectiva y decisiva incidentes de mala conducta grave y comportamiento no profesional, además de aplicar sanciones apropiadas. Por lo tanto, es refrescante ver que se lleva a cabo una acción tan positiva en 2015, que esperamos establecerá el patrón de toma de decisiones para el futuro."

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LEICESTER CITYAFP

    Posición insostenible

    Como un activista abierto contra el racismo, esto fue una controversia demasiado para Nigel Pearson. Fue suspendido y multado por la FA en diciembre de 2014 por decirle a un aficionado que “se jodiera y muriera”, y fue noticia por agarrar por el cuello a James McArthur de Crystal Palace en la línea de banda dos meses después, lo que llevó a informes falsos de que había sido despedido por el Leicester. 

    En abril, su temperamento le jugó una mala pasada de nuevo, cuando llamó a un periodista "avestruz", "estúpido" y "tonto" en un extraño intercambio en una conferencia de prensa después de la derrota del Leicester por 3-1 en casa contra el Chelsea. Los Foxes fueron recompensados por permanecer junto a Pearson inicialmente, pero las acciones deplorables de su hijo hicieron su posición insostenible.

    Pearson fue despedido pocos días antes de que los jugadores del Leicester se presentaran para la pretemporada, y el club justificó la decisión citando "diferencias fundamentales en perspectiva". Pero el periodista de BBC Pat Murphy afirmó más tarde que la repentina salida del entonces de 51 años "definitivamente no fue un asunto de fútbol", con la filtración del vídeo sexual considerada "la gota que colmó el vaso en la deteriorada relación entre los dueños y Pearson".

    Murphy añadió: "No hay duda de que la imagen y la reputación del club en su tierra natal de Tailandia han sido dañadas por el comportamiento de, entre otros, el hijo del entrenador James."

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LEICESTER-EVERTONAFP

    'Trajo al héroe'

    Murphy, sin embargo, también expresó su creencia de que la decisión de Leicester fue "muy dura con Pearson en términos futbolísticos" y cuestionó si "los pecados del hijo deben recaer sobre el padre".

    La leyenda del Leicester, Gary Lineker, también sintió que Pearson había sido tratado injustamente, diciendo en su blog de BreatheSport: "Entonces, después de no solo ascender al LCFC, sino de realizar la escapada más milagrosa en la historia de la PL, Pearson es despedido. Aquellos que dirigen el fútbol nunca dejan de sorprender con su estupidez". Lineker también calificó a Ranieri como una "elección poco inspirada" para tomar el mando, solo para dar un giro importante cuando Leicester se encontraba en la cima de la Premier League a principios de enero de 2016.

    "Ranieri es un maldito genio. Un gerente absolutamente inspirador," declaró el exdelantero de Inglaterra en Twitter. Por todas sus propias cualidades redentoras como entrenador, sería difícil encontrar a alguien que diga que Pearson alguna vez cayó en cualquiera de esas categorías. 

    El escándalo de la gira por Tailandia potencialmente habría pesado sobre su cabeza si se hubiera quedado, y así habría obstaculizado el progreso del equipo. Ranieri era el hombre adecuado en el momento adecuado para Leicester; es así de simple.

    Como dijo el analista de fútbol más prominente de Tailandia, Satit 'Bigjah' Krikul, a AFP: "El incidente en el hotel trajo al héroe."

