Gianni De Biasi, exseleccionador de Albania, ha concedido una entrevista a Fanpage.it. Entre la presentación de la fase de repesca del Mundial y el recuerdo de 2016, cuando estuvo a punto de convertirse en seleccionador de laselección nacional, estas son sus palabras.
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De Biasi: «Estaba convencido de que yo sería el seleccionador nacional en 2016»
LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
«Si hubiera querido que mi camino en el mundo del fútbol fuera todo cuesta abajo, me habría bastado con unirme a un equipo importante, y ya está… Para mantenerme puro y santo, he evitado coger el helicóptero y he escalado la montaña con el piolet».
Play-off
«Gattuso es un tipo auténtico, que ha vivido diversas experiencias en estos años. Hoy se enfrenta a un reto, él y su cuerpo técnico, y es un reto sin margen de error. El cuerpo técnico, salvo Riccio, creo que es la primera vez que trabaja junto, y esperamos que todo salga a la perfección. Al fin y al cabo, es en las dificultades cuando hay que intentar dar lo mejor de uno mismo. Tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Es un entrenador que ha pasado por todas las etapas, aunque quizá en alguna ocasión no haya tenido suerte, pero lo ha vivido con orgullo, sacando a relucir todo su orgullo y su terquedad calabresa. Sinceramente, él como seleccionador también habría estado bien. Podría haberlo sido porque es alguien que ha vivido ese ambiente, conoce todas las dinámicas que giran en torno a la selección nacional; es una oportunidad que no se presenta muy a menudo, así que la ha aprovechado al vuelo».
AQUELLA VEZ QUE PODRÍA HABER SIDO SELECCIONADOR
«Sí, estaba convencido de que yo sería el seleccionador nacional en 2016. Pero, de forma inesperada, Ventura se me adelantó, con quien incluso compartí algunos momentos agradables en la mesa. Mantuve varias conversaciones telefónicas y reuniones en persona con la Federación Italiana, que quería encontrar un sustituto para Antonio Conte, quien había anunciado que tras la Eurocopa de Francia se iría al Chelsea. Por el contrario, yo no quería que se armara un revuelo en torno a esta situación, porque si hubiera acudido a la Eurocopa como candidato, habría perdido mucho ante mis jugadores. Precisamente por eso, siempre me aseguraba de que todo se mantuviera en la más absoluta privacidad. Luego, de repente, eligieron y anunciaron a Ventura, que se había liberado del Torino. De todos modos, este episodio me dejó muy mal y corté el contacto. Me sentí mal porque había tenido una larga entrevista y pensaba que mi candidatura ya estaba decidida».