David Alaba está listo para regresar a la plantilla del Real Madrid tras recuperarse de un retroceso por lesión muscular
El regreso de Alaba proporciona un alivio defensivo crucial
El Madrid ha recibido un impulso defensivo significativo ya que Alaba se ha reincorporado al entrenamiento en grupo y está listo para regresar a la plantilla para el partido contra el Vallecano, según un informe de AS.
El regreso del defensor de 33 años proporciona una solución oportuna para el entrenador, cuyo equipo ha sido gravemente afectado por las lesiones, especialmente en defensa.
Alaba participó en la mayoría de los ejercicios grupales durante la sesión de entrenamiento del viernes en Valdebebas, y se describe el panorama de su recuperación como "muy positivo". Se espera que el internacional austríaco complete la sesión final del sábado sin problemas y sea incluido en la plantilla de Alonso para el viaje a Vallecas.
El regreso del experimentado central es un desarrollo crítico para el Real Madrid, que enfrenta una crisis de lesiones en su línea defensiva. Alonso sigue sin contar con cuatro jugadores clave para el próximo partido de liga.
La lista de lesiones incluye al lateral derecho titular Carvajal y al central Rudiger, cuya ausencia ha agravado los problemas defensivos del Madrid.
Además, el club carece del mediocampista defensivo clave Tchouameni, quien fue el último jugador en quedar al margen. El francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda y no se espera que reaparezca hasta después del próximo receso internacional. Su objetivo es, supuestamente, el partido contra el Elche el 23 de noviembre. El joven Franco Mastantuono también sigue indisponible.
- AFP
Ausencia de cuatro partidos tras distensión en la pantorrilla
Alaba ha estado fuera de juego durante los últimos cuatro partidos del Madrid después de sufrir una distensión en el músculo soleo de su pantorrilla derecha. El contratiempo ocurrió al final de la primera mitad del partido de liga del club contra el Getafe el 19 de octubre.
Su lesión, coincidiendo con el tiempo de Rudiger en la sala de tratamiento, forzó a Alonso a formar una pareja defensiva improvisada. El entrenador ha tenido que consolidar una pareja de centrales con Eder Militao y Dean Huijsen, fichaje de verano de 20 años.
Esta pareja se vio aún más interrumpida durante la ausencia de Alaba, con el internacional español Huijsen también ausente en el partido de la Liga de Campeones contra la Juventus, destacando la precaria falta de profundidad con la que Alonso ha estado navegando.
Un comienzo difícil para la temporada 2025-26
La lesión ha sido una interrupción frustrante para Alaba, quien ha tenido un impacto limitado en la campaña 2025-26. El defensor, cuyo contrato expira en 2026, ha luchado por mantener una condición física y tiempo de juego consistentes.
Antes de su lesión, el austriaco había participado en solo cuatro partidos con el Madrid esta temporada, acumulando apenas 145 minutos de juego.
Su participación ha sido esporádica, recibiendo minutos desde el banco contra la Real Sociedad y el Levante en La Liga, y haciendo una titularidad en la segunda jornada de la Liga de Campeones en Almaty.
Su regreso a la forma física es, por lo tanto, crucial no solo para las necesidades inmediatas del equipo, sino también para el propio Alaba mientras busca restablecer su papel como piedra angular de la defensa del Madrid.
- AFP
¿Qué sigue? Prueba en Vallecas y convocatoria histórica de Austria
Siempre que pase la prueba final de aptitud del sábado, Alaba estará en la línea para jugar algunos minutos en el encuentro de La Liga del domingo en Vallecas. Tras el partido contra el Rayo Vallecano, el enfoque inmediato de Alaba cambiará al deber internacional. El defensor ha sido convocado por el entrenador Ralf Rangnick para un potencialmente importante período de descanso internacional para Austria.
El equipo nacional de Austria está a punto de asegurar la clasificación para el próximo Mundial, un logro que no han conseguido en 28 años. La última aparición del país en el torneo fue en 1998 cuando se celebró en Francia.
Austria se enfrentará a Chipre el sábado 15 de noviembre, antes de un partido contra Bosnia-Herzegovina el siguiente martes por la noche. El regreso de Alaba a la forma física será una vista bienvenida para Rangnick, quien dependerá del liderazgo y experiencia de su capitán mientras su equipo intenta hacer historia.