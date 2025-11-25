¡Cruyff vuelve al Ajax! Jordi se reúne en secreto con el club y se acerca a un regreso al estadio que lleva el nombre de su padre

La búsqueda del Ajax por un nuevo director técnico se intensificó esta semana, luego de que Menno Geelen y Marijn Beuker fueran fotografiados reunidos con Jordi Cruyff en el hotel Torre Melina a Gran Meliá, en Barcelona. El encuentro, que pretendía mantenerse en absoluta discreción, salió a la luz cuando un residente neerlandés que vive en España captó la imagen y la compartió con De Telegraaf.

Ajax prácticamente reconoció que las conversaciones están en marcha. Consultado al respecto, Geelen declaró: “Es cierto que estamos trabajando en proyectos importantes. Comentaremos cuando haya algo que comunicar. Todavía no es el caso.” Cruyff, por su parte, evitó profundizar, limitándose a decir: “No es el momento de decir nada.”

La naturaleza reservada de la reunión refleja la urgencia con la que se mueve el club, cuya delegación viajó desde Ámsterdam el lunes por la mañana, pese a que el equipo tenía un partido de Champions League ante el Benfica la noche siguiente. Todo apunta a que Cruyff no solo es uno de los candidatos fuertes, sino posiblemente el favorito para reemplazar al actual director técnico saliente, Alex Kroes.