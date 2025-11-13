Getty
Cristiano Ronaldo responde sobre su gol 1,000 en la final del Mundial y su posible Eurocopa 2028
CR7 fija nuevas metas personales en su brillante carrera
Habiendo conquistado prácticamente todo —a excepción de la Copa del Mundo—, Cristiano Ronaldo sigue fijándose nuevas metas individuales en las etapas finales de su brillante carrera. Una de ellas es alcanzar la cifra de cuatro dígitos en goles, un hito que ya se vislumbra en el horizonte.
Gracias a su prolífica trayectoria con Al-Nassr en la Saudi Pro League y con la selección de Portugal —donde ha registrado 143 goles—, Ronaldo podría consolidar aún más su legado antes de enfrentarse a otro torneo internacional.
Final de ensueño: ¿Cristiano Ronaldo logrará su gol 1,000 en la final del Mundial?
Ronaldo se prepara para su sexto Mundial, sin importar los logros personales, con el eterno jugador de 40 años tan hambriento como siempre de éxito tangible. A lo largo de su carrera, ha reescrito la historia del fútbol varias veces, pero no se centra en buscar un final de cuento de hadas en suelo estadounidense.
Al ser cuestionado sobre si su gol número 1,000 podría llegar en un partido que le diera la medalla de campeón del mundo, Ronaldo respondió:
"Has estado viendo demasiadas películas, eso sería demasiado perfecto. Volviendo a la realidad, todos estos datos me hacen feliz. Un equipo nacional nunca depende de un solo jugador, pero me gusta poder marcar la diferencia con goles. Siempre es bueno marcar goles, esa es mi posición. Quiero jugar en este próximo Mundial, de lo contrario no estaría aquí, pero vamos a tomarlo paso a paso. Si eso sucediera, sería una buena señal, terminaría mi carrera en lo alto."
Siempre vigente a los 40: cómo Cristiano Ronaldo se adapta a los tiempos
Ronaldo no da señales de desaceleración en cuanto a goles, y el exdelantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus se muestra orgulloso de su capacidad para adaptarse a los tiempos. Sobre su productividad a una edad que pocos alcanzan como profesionales, señaló:
"Marcar goles es lo más difícil en el fútbol. Creo que fui inteligente al adaptarme al fútbol moderno, física y mentalmente, a diferentes contextos de clubes, la selección nacional y distintas ligas. Un jugador verdaderamente inteligente se adapta a las circunstancias del fútbol, y así debe ser. Pensaré así hasta que me retire. Tienes que adaptarte; el fútbol no es el mismo de hace cinco años. Lo que marca la diferencia entre los grandes jugadores es su cabeza."
Aunque la jubilación no domina sus pensamientos actualmente, Ronaldo ha admitido que su retiro podría llegar “pronto” y que el Mundial de 2026 podría ser su último.
Sin embargo, ha firmado un contrato con Al-Nassr hasta 2027 y explicó:
"Seamos honestos, cuando digo ‘pronto’ quiero decir probablemente uno o dos años. Estoy disfrutando el momento. Pero cuando digo ‘pronto’, no es realmente pronto, porque doy todo por el fútbol. Llevo 25 años en el juego, hice de todo y tengo muchos récords. Estoy realmente orgulloso. Así que disfrutemos el momento, vivamos el momento."
¿Jugará Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 2028? El GOAT portugués responde
Con el fuego de Ronaldo todavía ardiendo y muchos esperando que juegue más allá de los 42 años, surge la pregunta: ¿podría el portugués disputar otro Campeonato Europeo, tras haber ganado la Euro 2016 con Portugal? Al ser cuestionado, Ronaldo respondió:
"Lo importante es concentrarse en este juego. La selección nacional está aquí para competir en una fase final. Es otra competencia muy importante para el país, para los jugadores y para mí también, y todo lo demás no es relevante ahora. Ahora se trata de disfrutar el momento."
La Euro 2028 se disputará en Reino Unido e Irlanda. Ronaldo guarda recuerdos felices de Inglaterra por sus dos etapas en Old Trafford y se prepara para enfrentar a Irlanda el jueves, mientras Portugal busca asegurar su clasificación directa al Mundial del próximo verano.
