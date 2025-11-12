Cristiano Ronaldo ha ganado una última oportunidad de gloria en el Mundial con su magnífica forma en Portugal a pesar de las pésimas actuaciones en la Eurocopa 2024

Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ronaldo tan pronto como sonó el pitido final en el estadio Al Thumama en Doha la noche del 10 de diciembre de 2022. El capitán de Portugal estaba tan molesto que ni siquiera podía reconocerse a sí mismo para saludar a los seguidores de la Selección. El dolor era demasiado grande. Tan grande, de hecho, que no pudo abordar la impactante eliminación de su país en cuartos de final a manos de Marruecos hasta el día siguiente, y aun así solo en una publicación en redes sociales.

"Ganar un Mundial para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera," escribió en Instagram. "En mis cinco apariciones en Copas del Mundo durante 16 años, siempre jugando junto a grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, he dado todo de mí. Dejé todo lo que tenía en el campo. Nunca retrocederé en una batalla y nunca he renunciado a ese sueño. Desafortunadamente, ese sueño terminó ayer." Y no de una manera que Ronaldo pudiera aceptar.

Había llegado a Qatar característicamente confiado no solo de silenciar a sus críticos después de un final vergonzosamente caótico de su segunda etapa en el Manchester United, sino también de ganar el único trofeo que se le había escapado. Sin embargo, partió de la misma manera que su salida de Old Trafford, con su reputación empañada por demostraciones públicas de petulancia y reportes de que había amenazado en privado con abandonar el campamento portugués después de ser suplente en el partido de octavos de final contra Suiza, que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick del sustituto de Ronaldo, Goncalo Ramos.

"Solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado ni por un instante," escribió Ronaldo en su publicación en redes sociales. "Siempre fui un jugador más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país."

"Por ahora," añadió, "no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora, tenemos que dejar que el tiempo sea un buen consejero y permitir que todos saquen sus propias conclusiones."

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), por su parte, concluyó que era "el momento adecuado para comenzar un nuevo ciclo" con un nuevo entrenador, pero no habría un nuevo capitán.