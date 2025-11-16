Cristiano Ronaldo enviado a casa por Portugal la tras tarjeta roja, mientras Bruno Fernandes afirma que su excompañero del Manchester United 'hizo las cosas más difíciles'

La progresión de la Selecao hacia la Copa Mundial 2026 no es tan clara después del revés del jueves. Troy Parrott consiguió un doblete en la primera mitad para los Boys In Green mientras Irlanda lograba dos victorias consecutivas para dar a sus esperanzas de play-off un impulso muy necesario.

Irlanda ahora se enfrenta a Hungría, que se encuentra un punto por encima del equipo de Heimir Hallgrimsson, el domingo por la tarde necesitando ganar para superar a los magiares y colocarse en segundo lugar. Hungría aún podría terminar primero si gana y Portugal pierde ante Armenia, aunque incluso sin Ronaldo, eso parece poco probable.

El jugador de 40 años no estará para ver el partido de Portugal en el Estadio do Dragao en Oporto el domingo por la tarde después de que el experimentado delantero fuera 'liberado del equipo nacional' según la publicación portuguesa A Bola. Ronaldo había tenido una actuación lenta hasta su expulsión en lo que resultó ser una frustrante noche para el capitán de Portugal.

Antes del partido, Cristiano Ronaldo había prometido ser un 'buen chico' a su regreso a Irlanda, afirmando: "Realmente me gustan los fanáticos aquí. El apoyo que dan a su equipo nacional es encantador.

"Para mí, es un placer jugar aquí de nuevo, espero que no me abucheen demasiado mañana - juro que voy a intentar ser un buen chico."