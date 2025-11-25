¡Cristiano Ronaldo se libra! A CR7 le será anulada la sanción para la Copa del Mundo después de que la FIFA absolviera al capitán de Portugal de conducta violenta

Se esperaba que Cristiano Ronaldo se perdiera uno o dos de los partidos iniciales de Portugal en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte después de haber sido expulsado por conducta violenta contra O'Shea. Sin embargo, el comité disciplinario de la FIFA ha dictaminado que las acciones del capitán de Portugal solo merecían una suspensión de un partido, la cual ya ha cumplido tras no ser convocado por Roberto Martínez para la victoria 9-1 sobre Armenia. Su castigo, sin embargo, también incluye una suspensión de dos partidos que se activará si es encontrado culpable de una infracción similar en los próximos 365 días.

Ronaldo fue expulsado poco antes de la hora de juego, después de que el árbitro sueco Glenn Nyberg consultara con el VAR, y le mostrara inicialmente una tarjeta amarilla al cinco veces ganador del Balón de Oro. En la revisión, parecía claro para el árbitro que, en un forcejeo con O'Shea, Ronaldo le dio un codazo en la espalda sin ningún involucramiento del balón.