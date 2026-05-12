Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr, aún no ha logrado su primer título en la Liga Profesional de Arabia Saudí. Su equipo desperdició la chance de coronarse ante el Al-Hilal.
AFP
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¡CR7 sigue sin título en Arabia Saudí! El Al-Nassr pierde la liga
El portero del Al-Nassr, Bento, marcó en propia puerta en el minuto 90+8, y el líder solo empató 1-1 con su inmediato perseguidor.
Antes, el exjugador del Leipzig Mohamed Simakan había adelantado al Al-Nassr tras un córner de Kingsley Coman en la primera parte ante su rival ciudadano de Riad.
¿Conseguirá CR7 el título desde el sofá?
A falta de dos partidos para el Al-Hilal, la diferencia es de seis puntos, mientras que el Al-Nassr ya ha jugado uno más.
Por tanto, Ronaldo podría celebrarlo el sábado desde el sofá, cuando Al-Hilal reciba al NEOM SC y necesite ganar. El equipo de CR7 cerrará la temporada frente al Damac FC.