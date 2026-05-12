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FBL-KSA-NASAR-HILALAFP
Andreas Koenigl

Traducido por

¡CR7 sigue sin título en Arabia Saudí! El Al-Nassr pierde la liga

Al Nasr FC vs Al Hilal
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo

CR7 aún no celebra su primer título en la Liga Profesional de Arabia Saudí, pues el Al-Nassr falló en proclamarse campeón ante el Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr, aún no ha logrado su primer título en la Liga Profesional de Arabia Saudí. Su equipo desperdició la chance de coronarse ante el Al-Hilal.

  • El portero del Al-Nassr, Bento, marcó en propia puerta en el minuto 90+8, y el líder solo empató 1-1 con su inmediato perseguidor.

    Antes, el exjugador del Leipzig Mohamed Simakan había adelantado al Al-Nassr tras un córner de Kingsley Coman en la primera parte ante su rival ciudadano de Riad.

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  • ¿Conseguirá CR7 el título desde el sofá?

    A falta de dos partidos para el Al-Hilal, la diferencia es de seis puntos, mientras que el Al-Nassr ya ha jugado uno más.

    Por tanto, Ronaldo podría celebrarlo el sábado desde el sofá, cuando Al-Hilal reciba al NEOM SC y necesite ganar. El equipo de CR7 cerrará la temporada frente al Damac FC.

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