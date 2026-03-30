Cómo podría jugar el Tottenham con De Zerbi: sistema, nueva filosofía y el papel de Kolo Muani

De Zerbi siempre se ha distinguido por practicar un fútbol ofensivo y proactivo; su filosofía se basa en la posesión del balón y en la construcción de la jugada desde atrás, a menudo directamente desde el portero: los principales sistemas a los que suele recurrir son el 4-2-3-1 y el 4-3-3, con los extremos ofensivos que tienden a abrirse para crear espacios que permitan las incorporaciones de los centrocampistas. Si De Zerbi llegara a convertirse realmente en el nuevo entrenador del Tottenham para estos últimos meses de la temporada, esta podría ser la alineación tipo de los Spurs:

La probable alineación tipo (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.



