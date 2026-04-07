Cancelo: Hay soluciones con el Al-Hilal... y Flick es diferente a Xavi

Sobre la joven promesa Lamine Yamal, dijo: «No hace falta decir nada: Lamine es el jugador con más talento del mundo o está entre los tres mejores. Es un honor para mí seguir trabajando con él y verlo en los entrenamientos; marca la diferencia y es fantástico tenerlo a nuestro lado».
Cuando le preguntaron sobre sus posibilidades de seguir en el Barcelona, declaró: «Siempre hay opciones. Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Veamos qué pasa de aquí al final de la temporada, porque, como he dicho, siempre puede pasar cualquier cosa. Cuando llegué, dijeron que estaba acabado, y al final el fútbol es así. Tengo que seguir trabajando como mis compañeros y ya veremos al final».
En cuanto a su satisfacción con su rendimiento técnico, Cancelo afirmó: «No hay nadie en el mundo que confíe más en mí que yo mismo; nadie conoce mis batallas ni lo que he pasado, salvo yo y mi familia; creo mucho en mí mismo».
Y sobre el estilo de juego defensivo con Flick, explicó: «La dinámica es diferente; con la presión alta asumimos riesgos y yo defiendo esos valores. Flick ha introducido la dinámica alemana en la presión y el ataque al jugador más cercano al balón; de esta forma, casi siempre controlas el partido, pero asumes mayores riesgos».
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