¿Los campeones de Europa contra el mejor equipo de Europa? Cómo Harry Kane y Vincent Kompany han convertido al Bayern Múnich en la mayor amenaza del PSG en la Champions League

Wirtz fue visto como el reemplazo ideal a corto plazo y el socio a largo plazo para Jamal Musiala, quien fue descartado hasta al menos fin de año después de romperse la pierna en la Copa Mundial de Clubes. Sin embargo, el héroe del Bayer Leverkusen optó por unirse a los campeones de la Premier League, Liverpool, lo que fue visto como evidencia de la condición disminuida de Bayern como uno de los equipos élite de Europa.

Se añadió más peso a esa teoría cuando Bayern casi arruina una ventaja de tres goles al ganar de manera poco convincente 3-2 contra Augsburg el 30 de agosto. El consenso era que Kompany tenía suficiente calidad a su disposición para defender el título de la Bundesliga, pero no para dirigir un asalto adecuado a la Liga de Campeones.

Sin embargo, avanzando solo 65 días, el Bayern ha desafiado todas las expectativas. Tienen un récord perfecto en sus primeros 15 partidos de la campaña 2025-26, una racha sin precedentes que nunca ha sido igualada en la historia de las cinco principales ligas de Europa. Bayern ya se encuentra cinco puntos por delante en la cima de la Bundesliga, con 33 goles anotados y solo cuatro recibidos, y están segundos en la tabla de la Liga de Campeones, después de haber vencido al Chelsea 3-1 en la primera jornada antes de arrollar a Pafos 5-1 y al Club Brugge 4-0.

El vigente campeón de Europa, Paris Saint-Germain, está en la cima, gracias a haber superado por poco a los gigantes alemanes por 13 a 12 en sus primeros tres partidos, pero el Bayern tiene la oportunidad de hacer una gran declaración de intenciones cuando viaje al Parc des Princes para enfrentar al equipo de Luis Enrique el martes.

Una 16ª victoria consecutiva vería a Die Roten como los nuevos favoritos absolutos para el trofeo y completarían un giro notable. Kompany aparentemente ha transformado al Bayern de la noche a la mañana, y si logran su último objetivo, puede que no haya quien detenga al nuevo gigante del Allianz Arena en ninguna competencia...