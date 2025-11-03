How Bayern became Europe's best.jpgGetty/GOAL
James Westwood

¿Los campeones de Europa contra el mejor equipo de Europa? Cómo Harry Kane y Vincent Kompany han convertido al Bayern Múnich en la mayor amenaza del PSG en la Champions League

El Bayern Múnich comenzó la temporada con dudas pero Harry Kane salvó al equipo de Vincent Kompany ante el Wehen Wiesbaden en la DFB-Pokal.

Wirtz fue visto como el reemplazo ideal a corto plazo y el socio a largo plazo para Jamal Musiala, quien fue descartado hasta al menos fin de año después de romperse la pierna en la Copa Mundial de Clubes. Sin embargo, el héroe del Bayer Leverkusen optó por unirse a los campeones de la Premier League, Liverpool, lo que fue visto como evidencia de la condición disminuida de Bayern como uno de los equipos élite de Europa.

Se añadió más peso a esa teoría cuando Bayern casi arruina una ventaja de tres goles al ganar de manera poco convincente 3-2 contra Augsburg el 30 de agosto. El consenso era que Kompany tenía suficiente calidad a su disposición para defender el título de la Bundesliga, pero no para dirigir un asalto adecuado a la Liga de Campeones.

Sin embargo, avanzando solo 65 días, el Bayern ha desafiado todas las expectativas. Tienen un récord perfecto en sus primeros 15 partidos de la campaña 2025-26, una racha sin precedentes que nunca ha sido igualada en la historia de las cinco principales ligas de Europa. Bayern ya se encuentra cinco puntos por delante en la cima de la Bundesliga, con 33 goles anotados y solo cuatro recibidos, y están segundos en la tabla de la Liga de Campeones, después de haber vencido al Chelsea 3-1 en la primera jornada antes de arrollar a Pafos 5-1 y al Club Brugge 4-0.

El vigente campeón de Europa, Paris Saint-Germain, está en la cima, gracias a haber superado por poco a los gigantes alemanes por 13 a 12 en sus primeros tres partidos, pero el Bayern tiene la oportunidad de hacer una gran declaración de intenciones cuando viaje al Parc des Princes para enfrentar al equipo de Luis Enrique el martes.

Una 16ª victoria consecutiva vería a Die Roten como los nuevos favoritos absolutos para el trofeo y completarían un giro notable. Kompany aparentemente ha transformado al Bayern de la noche a la mañana, y si logran su último objetivo, puede que no haya quien detenga al nuevo gigante del Allianz Arena en ninguna competencia...

  • bayern(C)Getty Images

    'Mejor equipo de Europa'

    El sábado, Bayer Leverkusen se convirtió en la última víctima del Bayern Múnich, cayendo 3-0 en un partido donde el equipo de Kasper Hjulmand fue superado en todos los aspectos. Serge Gnabry abrió el marcador al minuto 25, y Nicolas Jackson amplió la ventaja con un excelente cabezazo, logrando su primer gol en la Bundesliga desde su llegada en préstamo desde el Chelsea.

    Un gol en propia puerta de Loic Bade selló la ventaja de tres goles antes del descanso, luego de que Vincent Kompany decidiera dar descanso a tres piezas clave: Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, quienes ingresaron al inicio de la segunda mitad y ayudaron al Bayern a consolidar una victoria cómoda frente a un Leverkusen que no conocía la derrota en la liga desde el 23 de agosto.

    El resultado también puso fin a la racha de dos temporadas sin perder fuera de casa del Leverkusen, dejando a Aleix García con una conclusión clara: "Bayern es actualmente el mejor equipo de Europa", declaró el mediocampista a Sky Alemania.

    Hjulmand coincidió con los elogios: "Tenemos que reconocer que Bayern es un equipo absolutamente de élite. Castigaron nuestros errores de inmediato. No estamos satisfechos con nuestro desempeño y tenemos mucho por mejorar, pero en general Bayern fue simplemente demasiado bueno. Tenemos que aceptarlo".

    Parece que, en este momento, Bayern es demasiado para cualquiera, y gracias a las audaces decisiones de selección de Kompany, los líderes de la Bundesliga están a punto de alcanzar su mayor triunfo hasta la fecha.

    "A partir de este momento tengo más confianza en lo que el equipo puede hacer. Obviamente somos mejores cuando Harry juega, pero hoy fue el momento para los demás chicos. Ahora podemos llegar al partido contra París sin preocuparnos por la condición física. El martes será la máxima intensidad posible, la más alta en Europa", afirmó el técnico belga en conferencia de prensa posterior al partido.

  • Harry KaneGetty

    Rey Kane

    El PSG tiene motivos de sobra para temer a Harry Kane. El exdelantero del Tottenham atraviesa la mejor forma de su carrera, con 22 goles en 15 partidos en todas las competiciones esta temporada, y se perfila como uno de los principales candidatos al Balón de Oro 2026.

    Su última actuación estelar llegó en la segunda ronda de la DFB-Pokal el pasado miércoles, cuando el Bayern venció 4-1 al Colonia. Kane abrió el marcador con un giro sublime y un remate para el 2-1, y poco después firmó su segundo gol al cabecear un córner de Joshua Kimmich. Su eficacia con oportunidades medias, tanto en el suelo como en el aire, ha sido clave para la contundencia del Bayern, y el PSG tendrá que contenerlo si quiere frenar su impulso.

    Bajo la dirección de Vincent Kompany, Kane se ha convertido posiblemente en el delantero centro más letal del fútbol mundial, pero su capacidad de creación de juego también ha sido crucial para suplir la ausencia de Musiala. A sus 32 años, Kane combina potencia en el área con participación activa en la construcción de juego, marcando el ritmo con su técnica brillante.

    La llegada de Nicolas Jackson le ha dado al Bayern la opción de usar a Kane como número 10, estrategia que funcionó a la perfección durante la victoria del Klassiker contra el Dortmund el mes pasado. Kane ha elogiado a Kompany por su desarrollo: "Creo que ha desbloqueado un nivel diferente en mí. Es un entrenador fantástico, no solo tácticamente, sino también como persona".

    El Bayern está perfectamente adaptado a las fortalezas de Kane, y Kompany sabe cómo mantener su motivación alta. A diferencia de la temporada pasada, Kane ahora forma parte de un equipo completamente funcional, en lugar de cargar con toda la responsabilidad del éxito.

    "Ha entendido cuál es su rol en nuestro equipo y entre sus compañeros. Luego demuestra su calidad, no solo con goles, sino también involucrando a los demás", comentó Kompany antes del partido contra el Dortmund. "Esperamos que mantenga ese nivel, pero no hay presión si algún día rinde un poco menos. Los demás compensarán. Tenemos plena confianza en nuestro equipo".

  • Luis Diaz Bayern 2025Getty Images

    Díaz mortal

    Sin embargo, hay un jugador que ha presionado a Harry Kane como el principal protagonista del Bayern esta temporada: Luis Díaz. El colombiano se convirtió en el tercer fichaje más caro en la historia del club bávaro, tras Kane y Lucas Hernández, al llegar procedente del Liverpool por 75 millones de euros en la ventana de verano, aunque inicialmente no causó tanto revuelo en Múnich.

    En Anfield, Díaz había sido considerado prescindible por Arne Slot, y se reportó que el objetivo principal del Bayern era Nico Williams del Athletic Club. Incluso Dietmar Hamann comentó que el Liverpool estaba "riendo" tras embolsarse esa cifra por el colombiano. Sin embargo, desde su llegada, los aficionados del Bayern han tenido muchas razones para sonreír.

    Durante la temporada 2024-25 en Inglaterra, Díaz fue uno de los jugadores más infravalorados del Liverpool. Con 18 contribuciones de gol, solo detrás de Mohamed Salah, su capacidad para moverse con fluidez entre la banda izquierda y el centro del ataque fue clave en la recta final de la Premier League.

    Esa forma se ha trasladado sin problemas al Bayern: 8 goles en 15 partidos y 5 asistencias hasta ahora. Kompany ha dado a Díaz y a Michael Olise libertad para liderar el juego, con Díaz encabezando la Bundesliga en intentos de tiro (34) y Olise segundo (29).

    El Bayern, que la temporada pasada luchaba por fluidez ofensiva, ahora encuentra en Díaz una fuente de intensidad y calidad. Experto en crear caos en la transición y liderar la presión alta, muchas de las oportunidades del equipo surgen tras sus recuperaciones en campo rival.

    Kane ha confesado que sintió una conexión instantánea con Díaz, y el vínculo entre ambos es evidente en el campo, algo que ningún rival europeo ha logrado contrarrestar. Ese precio de 75 millones de euros, ahora, parece una auténtica ganga, y Díaz finalmente está recibiendo el reconocimiento que merece.


  • Lennart KarlGetty Images

    Emergencia del 'fantástico' Karl

    Vincent Kompany también ha sido recompensado por apostar por la joya de la cantera del Bayern, Lennart Karl. El joven de 17 años todavía jugaba en el equipo Sub-19 en febrero, pero Kompany ha acelerado su desarrollo, primero incluyéndolo en la plantilla para el Mundial de Clubes y después otorgándole un lugar regular en el primer equipo esta temporada.

    Karl ya acumula 13 apariciones con el primer equipo, incluidas 4 como titular, y ha demostrado ser una revelación. Puede jugar como extremo derecho o como No.10, mostrando un nivel de madurez y confianza que contrasta con su edad. Es rápido, ágil, con un bajo centro de gravedad, y sobresale al recibir y girar con el balón.

    No han faltado comparaciones con Arjen Robben, ya que Karl posee un pie izquierdo excepcional. Su primer gol con el Bayern refleja ese talento: se deshizo de tres defensores del Club Brujas antes de lanzar un tiro imposible de detener al ángulo superior.

    Ese gol lo convirtió en el jugador más joven en anotar para el Bayern en la Champions League, y apenas tres días después abrió su cuenta en la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach con otro gol espectacular tras cortar desde la izquierda.

    "Es un jugador fantástico. No tiene miedo de driblar", comentó Harry Kane sobre su talentoso compañero. "Solo tiene que seguir trabajando duro y tendrá un gran futuro por delante."

    Kompany gestiona con cuidado los minutos de Karl, pero ya se ha convertido en una opción sorpresa para el Bayern. Su versatilidad podría ser clave para cubrir lesiones o suspensiones, y, en el mejor de los casos, tiene potencial para ser decisivo a medida que avanza la temporada.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Ajustes tácticos

    El Bayern es, con diferencia, el equipo más goleador de las cinco grandes ligas europeas, un logro que refleja la astuta planificación táctica de Vincent Kompany. En su primer año al mando, el exentrenador del Burnley priorizó la posesión y el control de los partidos, pero ahora el Bayern es un equipo mucho más directo, centrado en pases verticales y contraataques explosivos.

    El equipo también se repliega en un bloque medio para tentar a los rivales a avanzar, abriendo espacios detrás de ellos. La idea es recuperar el balón y lanzar un ataque rápido e incisivo, y los resultados han sido devastadores.

    Bayern suele atacar con hasta seis jugadores para sobrecargar la línea defensiva, con laterales que avanzan con fuerza. Aunque parece un riesgo, el equipo rara vez queda expuesto: cuando pierde la pelota, presiona de inmediato y provoca errores del oponente.

    "Trajo su propia hambre a un equipo que quizás estaba un poco complaciente", dijo Lucas Kwasniok, entrenador del Koln, tras enfrentarse al “gigante, verdadero oso” Kompany. "Ha inculcado una identidad clara en el trabajo defensivo del Bayern; no hay espacio para compromisos. Los jugadores están totalmente comprometidos y prácticamente exprimen el aire de sus rivales."

    Defensores como Jonathan Tah, Konrad Laimer o Josep Stanišić no destacan por su velocidad, pero rara vez son superados porque pocos equipos logran superar la presión del Bayern. Y cuando sucede, el colectivo trabaja de inmediato para recuperar la solidez defensiva.

    Curiosamente, Serge Gnabry ahora se queda arriba en lugar de Kane durante la defensa, lo que acelera los contragolpes. Kompany ha transformado al equipo de una espiral a un auténtico resorte, y la evolución ha sido espectacular.

    "Es prácticamente imposible vencer al Bayern en este momento", añadió Kwasniok. "Son increíblemente buenos y están dispuestos a invertir todo. Tienen la voluntad implacable de ganar el triplete."

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ¿Preparados para levantarlo?

    El PSG será la prueba más dura hasta ahora para el Bayern. Los bávaros cayeron 2-0 ante los campeones de la Ligue 1 en los cuartos de final del Mundial de Clubes, pero llegan al partido del martes con confianza. El equipo de Luis Enrique ha brillado nuevamente en la Champions League, con una victoria impresionante en Barcelona y triunfos contundentes ante Atalanta y Leverkusen, aunque Marsella, Lorient, Estrasburgo y Lille les han arrebatado puntos en la Ligue 1.

    Las lesiones podrían jugar a favor del Bayern. El Balón de Oro Ousmane Dembélé es duda, mientras que Desire Doue quedó descartado por una rotura en el muslo izquierdo. Además, Illia Zabarnyi cumplirá suspensión por tarjeta roja, y Marquinhos apenas regresa de una baja. Con Kane, Díaz y Olise en plena forma, el Bayern tiene las armas para dominar a los gigantes franceses.

    Un empate dejaría a ambos equipos en buena posición para la clasificación automática a octavos, pero Kompany prometió que el Bayern “irá con todo” en busca de otra victoria, manteniendo su estilo de juego “rock n’ roll”. Esa filosofía le ha ganado la plena confianza de jugadores y aficionados.

    “Han dado en el blanco con Kompany”, afirmó la leyenda del Bayern Lothar Matthäus a Sky Alemania tras la extensión de contrato de dos años del belga en octubre. “Ha vuelto a involucrar a los jugadores, con discursos claros, abiertos y honestos. Reinventó al Bayern después de años de incertidumbre y corrigió muchas cosas que al club le faltaban”.

    Si el equipo incansable de Kompany logra silenciar el Parc des Princes, el Bayern podrá soñar de verdad con una séptima corona de la Champions League.

