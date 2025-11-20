Getty/Instagram
¿Camp Nou Leo Messi? Barcelona estudia renombrar su estadio tras el anuncio del regreso del argentino
Los récords de Messi en el Barcelona: Goles, apariciones y trofeos
Lionel Messi se convirtió en una auténtica leyenda del fútbol durante su etapa en el Barcelona, elevando el nivel de brillantez individual a alturas nunca antes vistas. Anotó 672 goles en 778 partidos, conquistó 10 títulos de LaLiga y cuatro Champions League, y dejó una huella que difícilmente será igualada.
Se despidió del club en 2021 con una emotiva rueda de prensa, obligado a marcharse por circunstancias económicas, para luego unirse al Paris Saint-Germain como agente libre. En 2023 decidió emprender su aventura en la MLS y perseguir el “sueño americano” acompañado de varias caras conocidas.
Messi firmó un nuevo contrato en Florida hasta 2028, lo que descarta un regreso para jugar con el Barcelona, incluso mediante un préstamo a corto plazo. Sin embargo, el argentino, de 38 años, ha confesado que él y su esposa Antonela planean volver a establecerse en Cataluña una vez que cuelgue los botines.
- Getty Images
¿Incluirá el Barcelona a Messi en el cambio de nombre del Camp Nou?
Se ha planteado la posibilidad de que Messi reciba el máximo reconocimiento del Barça mediante el rebautizo de un lugar icónico en su honor. Sin embargo, su amigo cercano Jordi Alba duda que eso vaya a ocurrir. El exdefensor blaugrana, que se encamina al retiro en el Inter Miami, declaró a COPE: “¿Camp Nou Leo Messi? Tampoco creo que Leo quiera eso. El Camp Nou está bien como está, aunque cualquier gesto hacia Leo siempre será positivo para todos los aficionados del Barça.”
Por su parte, la vicepresidenta del club, Elena Fort, explicó en Cadena SER: “En Barcelona intentamos no personalizar demasiado las instalaciones y los espacios, con algunas excepciones. Es cierto que existe el Estadi Johan Cruyff. Hubo un intento de ponerle el nombre de Gamper al estadio, nuestro fundador, y los propios aficionados no lo aceptaron. Hay maneras mucho mejores de rendir homenaje a Messi que cambiar el nombre del Spotify Camp Nou.”
Messi será inmortalizado con una estatua y un partido de exhibición
Se está preparando la creación de una estatua de Messi en el Camp Nou, un gesto que busca inmortalizarlo en la historia del club. Al mismo tiempo, siguen en discusión la organización de partidos amistosos o de exhibición que permitirían al ídolo argentino volver a jugar, aunque sea una vez más, en el lugar que considera su hogar futbolístico.
Jordi Alba, recordando que Messi dejó al Barça entre lágrimas tras disputar sus últimos encuentros en estadios vacíos, añadió: “Para mí fue un trago amargo verlo marcharse de la noche a la mañana. Esa despedida no fue la ideal para él. Confío en que el homenaje se llevará a cabo y que será una gran celebración. Yo me enteré por la prensa, y fue un golpe duro para todos. Su salida no fue la mejor, ni la que él hubiera querido, pero ese homenaje llegará de una forma u otra.”
- Getty
Más trofeos y un posible reencuentro con Neymar: ¿qué sigue para Messi?
Messi no muestra señales de desaceleración a sus 38 años. En 2025 se quedó con la Bota de Oro tras superar los 40 goles en todas las competiciones y continúa en la pelea por conquistar la MLS Cup.
Ya es el futbolista más laureado de la historia, con 46 títulos importantes en su palmarés, pero sigue decidido a ampliar ese currículum extraordinario. Jordi Alba lo reconoce cuando le preguntan si Messi mantiene intacta su hambre de éxito: “Sí, o incluso más. Todos sabemos cómo es Leo, su deseo de ganar y la forma en que inspira a los demás. Se le ve muy feliz aquí, por eso renovó. Lo que quiera hacer, lo hará aquí. Sigue marcando la diferencia. Para mí es un privilegio haber venido para seguir compartiendo este camino con él y con los demás.”
Messi ha admitido su sorpresa por los anuncios de retiro de Alba y Sergio Busquets, pero Luis Suárez aún no define su futuro —cumplirá 39 años en enero— y continúan los rumores sobre un posible reencuentro con su excompañero del tridente ‘MSN’, Neymar, cuyo contrato con Santos está por expirar.
Anuncios