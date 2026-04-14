Bruno Fernandes, furioso, tiene que contenerse ante las cámaras

El Leeds rompió 43 años sin ganar en Old Trafford gracias a dos goles de Noah Okafor. Fernandes asistió a Casemiro para recortar distancias, pero el Leeds aguantó y se llevó los tres puntos.

En la segunda parte, Tierney provocó la expulsión directa de Martínez tras tirar del pelo a Calvert-Lewin, lo que obligó al United a jugar con diez casi todo el segundo tiempo.