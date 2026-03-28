¿Bastoni, del Inter al Barcelona? Cuánto vale en el balance y la posible plusvalía

A la espera del delicado partido contra Bosnia, decisivo para el futuro de laselección italiana, que aspira a clasificarse para el Mundial tras 12 largos años, hay uno de los pilares de la defensa azulcosta cuyo futuro se está debatiendo en repetidas ocasiones.

Se trata del lateral izquierdo Alessandro Bastoni, defensa del Inter que ha entrado en el punto de mira del Barcelona, según informan algunas fuentes españolas, como el diario Sport.

Según los rumores españoles, Bastoni ha sido identificado como el refuerzo ideal para la zaga de Hansi Flick y el director deportivo blaugrana, Deco, está trabajando, está en misión para llevar a cabo el posible traspaso.

Habrá que ver cuál es la postura del Inter, pero, mientras tanto, gracias a los datos analizados por Calcio&Finanza, intentemos averiguar cuánto vale el jugador en balance y a cuánto ascendería la posible plusvalía en caso de venta en el próximo mercado de verano.