Bastoni-Barcelona, posibles fichajes para el Inter: Dani Olmo, Ferran Torres y Gerard Martín

El Barcelona ha identificado a Bastoni como el refuerzo ideal de cara a algunos cambios en la defensa: Araujo y Christensen podrían abandonar el club, por lo que la directiva está valorando varios perfiles para esa línea y el central del Inter es uno de los objetivos de la lista. Dentro del Barça, Bastoni está considerado uno de los mejores de Europa en la fase de construcción del juego entre los jugadores de su posición, y el equipo de Flick apuesta mucho por la construcción desde atrás; además, es un nombre que pone a todos de acuerdo y del que están convencidos tanto el entrenador como el director deportivo Deco.



