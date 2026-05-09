Aunque «no ha seguido las normas»: Toni Kroos se declara fan de una estrella del BVB

Para Kroos, Süle es una excepción en un fútbol cada vez más pulido. «Niki es un tipo estupendo y diferente a la mayoría de los futbolistas de hoy», subrayó el campeón del mundo de 2014.

«Nunca se ha disfrazado por la imagen. Siempre ha dicho lo que piensa y ha reconocido que ciertas cosas normales en la vida profesional no lo son para él; quería seguir siendo el Niklas de siempre, viviendo a su manera, sin dejar de ser futbolista profesional», añadió.