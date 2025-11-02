Getty
'¡Nunca pierdo!' - El portero del Aston Villa, Emiliano Martínez, envía un mensaje desafiante después de un error desastroso en la derrota ante el Liverpool
El error de Martínez le cuesta caro al Villa.
Con minutos restantes de lo que había sido un primer tiempo muy parejo en Merseyside, Villa estaba a punto de irse al descanso con un empate 0-0. Pau Torres devolvió el balón al 'Dibu' Martínez, quien tenía espacio y tiempo de sobra para devolverlo al defensor español o enviarlo lejos hacia adelante. Martínez decidió enviarlo de nuevo hacia Torres, pero el pase fue demasiado adelantado para el defensor, que se había retrasado y abierto para ofrecer una opción de pase al portero. Fue un error fatal y la línea defensiva de Villa solo pudo mirar mientras Salah se abalanzaba sobre el balón suelto y curvaba un tiro bajo hacia la portería vacía con su pie derecho, menos hábil.
El egipcio nunca iba a dejar pasar la oportunidad de anotar por segundo partido consecutivo y el portero no podía culpar a nadie más que a sí mismo. El equipo local se lanzó al ataque en la segunda mitad y cuando el tiro desviado de Ryan Gravenberch dejó a un descolocado al Dibu lanzándose en la dirección equivocada, los Reds aseguraron su primera victoria en la Premier League tras cuatro derrotas consecutivas.
Martinez publica respuesta en las redes sociales
Hablando después del partido, el entrenador de Martínez, Unai Emery, se mostró descontento con la autocomplacencia mostrada por su portero. El entrenador español, vía BirminghamLive, dijo: “Pau estaba posicionándose para jugar con este pase y luego a través de esos pases para sentirse bien y, en ese caso, perdió el balón. Por supuesto, para construir en nuestra estructura fuerte y no conceder las oportunidades que concedimos.
“Fue fácil para Salah. Fue un gran error pero una cosa en nuestro proceso bajo mi responsabilidad. Lo acepto, y aquí construimos un equipo a través del estilo que queremos mantener en nuestro proceso en el club y en los próximos partidos.”
Emery continuó insistiendo en que “debemos evitar grandes errores como el que cometimos hoy en el primer gol que concedimos.” Añadió que tendrá que reflexionar sobre el juego y que el Villa trabajará en su juego de construcción para evitar cometer tales pasos en falso en el futuro.
Martínez fue menos humilde en la derrota y acudió a Instagram para ofrecer sus propios pensamientos. En el pie de foto de una publicación de dos fotos en blanco y negro de sí mismo, el portero dijo: “Nunca pierdo. O gano o aprendo.”
'Dibu' añade otro error a la lista
Algunos fanáticos más cínicos de Villa podrían encontrar la respuesta de Martínez un poco frustrante. El portero ha sido propenso a una serie de errores evitables en las últimas temporadas y ha sido responsable de varios errores perjudiciales que han llevado al equipo contrario a anotar.
El portero ha hablado a menudo sobre su deseo de jugar a un nivel más alto que el de Villa y esperaba mudarse al Manchester United en el verano. Los Red Devils decidieron optar por Senne Lammens en su lugar y el argentino permanece de mala gana en Birmingham.
Cometer otro error bajo los palos sugiere que el portero aún no ha aprendido la lección de errores anteriores. Si continúa produciendo errores que conduzcan a la pérdida de puntos, Emery podría considerar pasar de la figura una vez imponente en la portería.
El politizado partido de la Europa Conference League
Martínez tendrá la oportunidad de demostrar que ha aprendido de su último desliz contra el Maccabi Tel Aviv en lo que debería ser un encuentro encendido el jueves. Los personajes políticos se han involucrado en el preludio del juego después de que el equipo israelí no recibiera entradas para el partido en Villa Park tras los temores de la policía sobre la seguridad de los aficionados. El reciente derbi de Tel Aviv se tuvo que cancelar debido al “peligro para las vidas humanas” y no habrá aficionados viajando para el enfrentamiento de la Europa Conference League.
