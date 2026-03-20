Árbitros: fin del profesionalismo. Adiós a Gianluca Rocchi; el Open VAR, a punto de desaparecer

Cambios sí, pero ninguna revolución. Según informa hoy *La Repubblica*, el proyecto de contar con un cuerpo arbitral profesional no verá la luz, al menos por el momento. Todo queda aplazado; aún hay cosas que decidir, evaluar y comprender, sobre todo si Italia no logra superar la repesca mundialista. Hoy en día, la FIGC no tiene la fuerza necesaria para imponer la reforma de La Haya. Además, los clubes están divididos, y si Lotito y De Laurentiis se mantienen en posiciones contrarias, incluso los que están a favor piensan que es mejor no precipitarse: «No se hacen reformas a una semana de las eliminatorias».



