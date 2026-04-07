Arbeloa, desafiante: «Si hay un equipo capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid»

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, considera que a su equipo le faltó un poco de suerte para evitar la derrota ante el Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y ya centra sus esfuerzos en el partido de vuelta de la próxima semana.

El Bayern de Múnich se impuso en el estadio del Real Madrid, el «Santiago Bernabéu», por 2-1, este martes por la noche, dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.

Luis Díaz y Harry Kane marcaron los dos goles del Bayern de Múnich en los minutos 41 y 46, mientras que Kylian Mbappé anotó el único gol del Real Madrid en el minuto 74.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena, donde se decidirá quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.







