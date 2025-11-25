Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Chelsea: La ridícula tarjeta roja a Ronald Araújo resume el espectáculo de horror de los Blaugrana mientras Ferran Torres, Jules Koundé y más fracasan en la dolorosa derrota de la Champions League

Un sorprendente autogol de Jules Koundé abrió el marcador para el Chelsea a los 27 minutos, después de que el equipo local ya hubiera visto dos goles anulados previamente. Tras un centro de Marc Cucurella y un taconazo de Pedro Neto, Koundé y Ferran Torres se metieron en un gran lío en la línea de gol y el balón rebotó en el francés.

Ferran estuvo involucrado en momentos sorprendentes en ambos extremos, deslizando inexplicablemente el balón fuera cuando estaba solo frente al portero con el partido sin goles. El pase de Lamine Yamal al español sería la única contribución memorable de la noche del joven de 18 años, ya que Estevao anotó un gol impresionante en el otro extremo para confirmarse como el claro vencedor en la batalla de los prodigios adolescentes.

El suplente del Chelsea, Liam Delap, anotó un tercero después de otra ridícula trampa de fuera de juego por parte de los visitantes, y la introducción de Marcus Rashford y Raphinha por parte de Flick fue en vano, ya que el Barça rara vez puso en aprietos a sus animados anfitriones tras la expulsión de Araújo en el minuto 44.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde Stamford Bridge...

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎