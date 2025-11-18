AFP
Antony revela su sorpresa tras la oferta del Bayern Múnich y admite sentirse 'realmente conmocionado' en el Manchester United
Kompany quería a Antony en el Bayern
Aunque su paso por el Manchester United, salvo una racha inicial de goles en la Premier League, lo convirtió en uno de los fichajes más cuestionados del club por la elevada tarifa pagada, Antony volvió a captar la atención de los campeones de la Bundesliga. Esto ocurrió tras su resurgimiento durante un préstamo de medio año en el Real Betis, que recordó al mundo del fútbol su talento.
Con la salida de Leroy Sané y Kingsley Coman al Galatasaray y Al-Nassr, respectivamente, el Bayern necesitaba reforzar su banda, y los 14 goles y asistencias de Antony en 26 partidos entre La Liga y la Conference League llevaron a Vincent Kompany, director deportivo del club alemán, a contactarlo personalmente, dejando al brasileño realmente sorprendido.
Antony: El interés del Bayern realmente me sacudió
“Voy a ser completamente honesto: realmente me afectó,” confesó Antony a Globo Esporte al hablar sobre el interés del Bayern.
“Estamos hablando de un gigante global, el Bayern Múnich, donde un entrenador con el historial de Kompany me llama. Tuvimos una conversación, fue superamable conmigo, me dijo que siempre le había gustado mucho mi fútbol, y esto fue alrededor de las 11 de la noche.
“Quisiera o no, me impactó. Por la grandeza del club, la grandeza del entrenador y la forma en que se acercó a mí, cómo me habló.”
La familia importa más para el extremo brasileño
Antony consolidó su vida familiar en Sevilla: se comprometió con su novia Rosilene Silva a finales de 2024, poco después del nacimiento de su hija, sumando a su hijo mayor, Lorenzo, de cinco años. La familia se trasladó a España cuando el Manchester United acordó su cesión al Real Betis y rápidamente se adaptaron a la vida en el sur del país.
Desde el inicio, Antony deseaba quedarse en el Betis, pero durante meses la operación estuvo en duda por cuestiones financieras que podrían haber dejado al club sin poder retenerlo. Finalmente, el brasileño decidió mantenerse firme, rechazando otras oportunidades, incluido el Bayern Múnich.
"Lo que más influyó en mi decisión fue mi familia," explicó Antony. "Se trata de cuidar de mis hijos. A Lorenzo le encanta esta ciudad. Incluso en vacaciones en Brasil, siempre preguntaba: 'Papá, ¿cuándo
El Real Betis podría competir por trofeos
El Bayern podía ofrecer títulos prácticamente asegurados, con seis puntos de ventaja en la cima de la Bundesliga tras solo 10 jornadas. Los bávaros también son favoritos para ganar la DFB-Pokal y tienen opciones claras en la Champions League.
Ganar un trofeo con el Betis representa un desafío mucho mayor debido al tamaño del club. Sin embargo, los Verdiblancos han arrancado bien en LaLiga: solo Real Madrid y Atlético de Madrid han perdido menos partidos que los dos del Betis en 12 jornadas, colocándolos en buena posición para luchar por un puesto en la Champions.
El Betis ganó la Copa del Rey en la temporada 2021-22 y estuvo cerca de conquistar un título europeo la campaña pasada, llegando a la final de la Conference League y llegando a dominar inicialmente al Chelsea. Esta temporada, tras cuatro jornadas, permanecen invictos en la Europa League y se perfilan como firmes candidatos a avanzar a las eliminatorias.
Antony también muestra satisfacción con su decisión, iniciando la temporada 2025-26 de la misma manera en que terminó la 2024-25. En sus primeros 11 partidos como jugador permanente del Betis, ya suma ocho goles y asistencias entre LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey.
