Getty/GOAL
'¡Haz lo que te digo!' – Carlo Ancelotti reprende a Estêvão Willian y le da un ultimátum en entrenamiento de Brasil
Estêvão fue reprendido por Ancelotti durante la sesión de entrenamiento
Estêvão aprendió de la manera difícil durante el receso internacional de octubre que la calma habitual de Carlo Ancelotti no se extiende a los momentos en los que la disciplina y la concentración están en juego. Mientras Brasil se preparaba para un amistoso contra Corea del Sur, se informó que el adolescente ignoró repetidamente las instrucciones de presionar agresivamente al lateral durante un ejercicio táctico. Tras varias advertencias, Ancelotti detuvo la sesión y le dio una fuerte reprimenda frente a todo el equipo.
Según Globo Esporte, el técnico gritó: “Solo hablo una vez. O haces lo que te estoy diciendo, o estás fuera del equipo”. Fue un mensaje claro de que el talento espectacular del joven no lo exime de cumplir con los estrictos estándares del equipo nacional brasileño.
El severo llamado a la disciplina tuvo un efecto inmediato. Estêvão respondió marcando dos goles en la posterior victoria por 5-0, y desde entonces ha seguido destacando con la famosa camiseta amarilla de Brasil. A pesar de la dura advertencia, Ancelotti ha dejado claro que considera al joven de 18 años como una pieza clave para sus planes a largo plazo, siempre que se comprometa plenamente con la disciplina táctica.
- Getty Images Sport
Ancelotti quiere mantener a Estêvão con los pies en la tierra
El enfoque de Ancelotti para manejar talento de élite se basa en la experiencia. Habiendo guiado a estrellas generacionales como Kaká y Vinicius Jr., conoce los riesgos de que los jóvenes se precipiten. Estêvão, apodado Messinho en Brasil por su talento y magia con el pie izquierdo, se ha convertido rápidamente en un favorito de los aficionados, aunque las expectativas sobre él crecen a un ritmo vertiginoso. Con solo 18 años, el joven del Chelsea ya acumula 10 apariciones internacionales y cuatro goles, lo que hace que Ancelotti esté decidido a mantenerlo con los pies en la tierra.
Brasil atraviesa una fase de transición importante, y el veterano entrenador busca construir un equipo con madurez táctica en su núcleo. La combinación de regate brillante y alta intensidad de trabajo de Estêvão encaja perfectamente en esa visión, siempre que acepte plenamente sus responsabilidades defensivas.
El extremo ha mostrado rápidamente que valora la orientación. Ha asumido el reto de adaptarse a un rol más completo, incorporando presión y recuperación de balón a su ya letal juego ofensivo.
El enfoque de Ancelotti conquista a Estêvão
Cada momento de disciplina se equilibra con confianza y estímulo, el sello distintivo del estilo de gestión de Ancelotti. La relación del italiano con Estêvão no solo es exigente, sino también personal, lo que ha ganado la admiración del joven. Recientemente, el jefe de Brasil le permitió salir brevemente del campamento en Sao Paulo para presentar su examen de manejo, e incluso esperó afuera para celebrar cuando aprobó. Ancelotti luego anunció el logro públicamente durante el almuerzo, provocando risas y aplausos de sus compañeros de equipo.
Este equilibrio ha creado el ambiente ideal para que Estêvão sobresalga. La semana pasada, abrió el marcador en la victoria por 2-0 de Brasil sobre Senegal en el Emirates Stadium, confirmando que, a pesar de su juventud, ya se desempeña al nivel de la élite sénior.
El delantero llegó al Chelsea el pasado verano tras un acuerdo con Palmeiras valorado en alrededor de £29 millones (38 millones de dólares). Sus primeros minutos en la Premier League han sido cuidadosamente gestionados, pero su rendimiento tanto con el club como con la selección demuestra que ya opera a un nivel de primer nivel.
- Getty
Estêvão se perfila como futura estrella del Chelsea y Brasil
Se espera que Estêvão siga desempeñando un papel clave cuando Brasil se enfrente a Túnez próximamente en Lille, consolidando el prometedor inicio de Carlo Ancelotti con cuatro victorias en seis partidos. Con cada aparición, el joven gana confianza, mientras el cuerpo técnico lo impulsa a convertirse en un atacante completo, capaz de decidir partidos a voluntad. Su próximo desafío será mantener la consistencia, tanto en rendimiento como en disciplina táctica.
Para el Chelsea, su rápido ascenso es sumamente alentador. El club confía en que será un pilar a largo plazo en su ataque, y su éxito internacional solo refuerza la certeza de haber asegurado a uno de los talentos jóvenes más brillantes del fútbol mundial.
Anuncios