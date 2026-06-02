Alisson sigue siendo «intocable» en el Liverpool a pesar de la marcha de Arne Slot

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, la postura del Liverpool sobre Alisson no ha cambiado pese a los recientes cambios en el banquillo. El portero de 33 años había sido vinculado con un regreso a Italia, ya que la Juventus lo tenía en la mira como su nueva primera opción. Sin embargo, los responsables de Anfield no piensan autorizar su venta, pues a principios de año activaron una cláusula de renovación para garantizar su futuro a largo plazo.