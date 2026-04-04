¡Al parecer, ya se ha tomado la decisión sobre el traspaso! Serhou Guirassy da la sorpresa en el BVB

La inminente marcha de Guirassy supone un nuevo gran reto para los amarillos y negros y para el nuevo director deportivo, Ole Book, a pesar de que el verano pasado ya se fichó a otro delantero centro, Fabio Silva. Sin embargo, el portugués no ha destacado hasta ahora como un goleador fiable (1 gol, 5 asistencias).

Según Sky, uno de los candidatos a suceder a Guirassy sería la estrella emergente alemana Nicolo Tresoldi. El jugador de origen italiano está cuajando ya la mejor temporada de su aún joven carrera. En verano fichó por el Club Brugue procedente del Hannover 96, donde firmó un contrato hasta 2029 y causó sensación. En 48 partidos oficiales, suma actualmente 14 goles y cinco asistencias; además, ha debutado en la Liga de Campeones y ya ha demostrado allí su valía (3 goles en 10 partidos).

Según Sky, el internacional alemán sub-21 estaría disponible por una cantidad de entre 25 y 30 millones de euros. Una suma que, tras la marcha de Guirassy, sería perfectamente asumible para el BVB.

También sería una opción obvia el fichaje de Fisnik Asllani, del TSG Hoffenheim. Según datos de Bild, su contrato (hasta 2029) también incluiría una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Ventaja para el BVB: Asllani dio el salto hace dos años en el SV Elversberg, y quien lo fichó entonces y le dio una oportunidad es hoy director deportivo y responsable de la plantilla del BVB: Ole Book.

El problema: al parecer, el «club de sus sueños» de Asllani, el FC Barcelona, también tiene en el punto de mira al berlinés de nacimiento, que recientemente cayó de forma dramática con Kosovo ante Turquía en la repesca del Mundial. «El Barcelona tiene un interés serio en este momento. Ha habido contacto con los catalanes», declaró recientemente el representante de Asllani, Ayman Dahmani, a Erem News.

Asllani ha dado continuidad en el Hoffenheim a su magnífica temporada en el Elversberg y, tras 28 partidos oficiales, suma nueve goles y ocho asistencias.