Serhou Guirassy quiere abandonar el BVB el próximo verano y está planeando su marcha de Dortmund. Así lo informa el diario Bild. Aunque el máximo goleador de los «amarillos y negros» tiene contrato hasta 2028, desea cambiar de aires en lo deportivo y marcharse si recibe una oferta adecuada.
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¡Al parecer, ya se ha tomado la decisión sobre el traspaso! Serhou Guirassy da la sorpresa en el BVB
Según el diario *Bild*, parece que hay bastante interés por este delantero estrella de 30 años. Al parecer, el Fenerbahçe de Estambul, el AC Milan, clubes de la Premier League y de Arabia Saudí estarían interesados en el guineano.
Desventaja para el BVB: al parecer, el contrato de Guirassy incluye una cláusula de rescisión que podría activarse ya este verano, a partir de julio, por tan solo 35 millones de euros. Sin embargo, siempre se había dicho que esta solo se aplicaría a los clubes más importantes de Europa: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o Liverpool.
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Despedida del BVB: parece que Guirassy quiere firmar su último gran contrato
Desde hace ya bastante tiempo, la permanencia de Guirassy en Dortmund es una gran incógnita, a pesar de su contrato a largo plazo. Una y otra vez han circulado rumores de que su hermano y representante, Karamba Guirassy, quería conseguirle el último gran contrato de su carrera. También por eso no se descartaba un traspaso a Arabia Saudí, ya que, según se dice, allí Guirassy podría duplicar su salario anual en el BVB (que, según se rumorea, asciende a nueve millones).
Sin embargo, esto solo sería ahora una «segunda prioridad» para Guirassy, aunque su hermano ya lo hubiera ofrecido activamente a clubes de la Saudi Pro League el verano pasado. No se descarta un traspaso al desierto, pero, entretanto, varios clubes europeos que jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada se han puesto en contacto con la dirección del guineano. Guirassy figura especialmente en la «lista de deseos» del Milan, aunque no es el único delantero candidato a un traspaso este verano.
Guirassy es también el máximo goleador del Dortmund en la temporada actual. En 39 partidos oficiales suma 18 goles y seis asistencias. En su temporada de debut en el BVB, marcó 34 goles y dio nueve asistencias en 45 partidos oficiales. En el verano de 2024 fichó por el BVB procedente del VfB Stuttgart por solo 18 millones de euros, gracias a una cláusula de rescisión.
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Sucesor de Guirassy en el BVB: ya se han barajado dos posibles candidatos
La inminente marcha de Guirassy supone un nuevo gran reto para los amarillos y negros y para el nuevo director deportivo, Ole Book, a pesar de que el verano pasado ya se fichó a otro delantero centro, Fabio Silva. Sin embargo, el portugués no ha destacado hasta ahora como un goleador fiable (1 gol, 5 asistencias).
Según Sky, uno de los candidatos a suceder a Guirassy sería la estrella emergente alemana Nicolo Tresoldi. El jugador de origen italiano está cuajando ya la mejor temporada de su aún joven carrera. En verano fichó por el Club Brugue procedente del Hannover 96, donde firmó un contrato hasta 2029 y causó sensación. En 48 partidos oficiales, suma actualmente 14 goles y cinco asistencias; además, ha debutado en la Liga de Campeones y ya ha demostrado allí su valía (3 goles en 10 partidos).
Según Sky, el internacional alemán sub-21 estaría disponible por una cantidad de entre 25 y 30 millones de euros. Una suma que, tras la marcha de Guirassy, sería perfectamente asumible para el BVB.
También sería una opción obvia el fichaje de Fisnik Asllani, del TSG Hoffenheim. Según datos de Bild, su contrato (hasta 2029) también incluiría una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Ventaja para el BVB: Asllani dio el salto hace dos años en el SV Elversberg, y quien lo fichó entonces y le dio una oportunidad es hoy director deportivo y responsable de la plantilla del BVB: Ole Book.
El problema: al parecer, el «club de sus sueños» de Asllani, el FC Barcelona, también tiene en el punto de mira al berlinés de nacimiento, que recientemente cayó de forma dramática con Kosovo ante Turquía en la repesca del Mundial. «El Barcelona tiene un interés serio en este momento. Ha habido contacto con los catalanes», declaró recientemente el representante de Asllani, Ayman Dahmani, a Erem News.
Asllani ha dado continuidad en el Hoffenheim a su magnífica temporada en el Elversberg y, tras 28 partidos oficiales, suma nueve goles y ocho asistencias.
Nicolo Tresoldi: Datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias Hannover 96 80 14 6 Club Brujas 48 17 5