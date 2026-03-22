La Roma se impuso por 1-0 al Lecce y recuperó enseguida la sonrisa tras su eliminación esta semana de la Europa League a manos del Bolonia; los giallorossi han empatado a puntos con la Juventus en el quinto puesto en la lucha a tres bandas por la clasificación para la próxima Champions League, con el Como a tres puntos de ambos equipos. El gol decisivo en el Olímpico lo marcó el delantero francés nacido en 2007 Robinio Vaz, que llegó en enero por 30 millones procedente del Marsella como alternativa a Malen —en la plantilla también están Dovbyk y Ferguson— y que ha marcado su primer gol con la camiseta giallorossa.
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Adani: «Gasperini se merece respeto y explicaciones; la Roma tiene que tener las pelotas de decir las cosas como son»
«LA PROPIEDAD DEBE DAR EXPLICACIONES»
Al analizar las posibles tensiones entre Gasperini y la Roma, Lele Adani comentó así la situación desde los estudios de La Domenica Sportiva: «Me parece que la Roma ha ido conociendo a Gasperini a lo largo de la temporada, y por eso han surgido tensiones y problemas. Pero Gasperini es un entrenador que se hace valer; durante meses ha ido al encuentro del club. Ahora, sin embargo, han llegado a un punto en el que ha dado más de lo que ha recibido para alcanzar el objetivo. Es uno de los entrenadores más revolucionarios de los últimos 10 años y el club lo eligió por eso, así que creo que, además de respeto, también merece una aclaración por parte de la propiedad; de lo contrario, este proyecto nunca despegará. ¿Se cansará? No lo sé, mucho dependerá de las respuestas que le dé el club».
LOS PROBLEMAS DE GASP
Adani continúa con su análisis: «Gasperini se está jugando el cuarto puesto sin los dos jugadores con más talento de toda la plantilla, Dybala y Soulé, y este último solo ha jugado la mitad de la temporada. Ferguson y Dovbyk son los delanteros indisponibles, Bailey había desaparecido y en enero se marchó, Ndicka se fue a la Copa Africana, Angelino tuvo problemas y Gasperini ha reconvertido a Wesley en lateral izquierdo… Yo digo que, llegado un punto, hay que tener las pelotas de decir: «Estamos en el sexto puesto y queremos dar oportunidades a los jóvenes». Vale, pero ¿estabais de acuerdo con eso con Gasperini?».