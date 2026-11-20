El Wolverhampton Wanderers recibe al Millwall el sábado 12 de Desember de 2026 en el Molineux Stadium, en Wolverhampton.

Sus enfrentamientos ligueros oficiales más recientes fueron en la temporada 2017/18 de la EFL Championship, una campaña en la que el Wolverhampton acabó ascendiendo a la Premier League. En aquellos partidos, el Wolverhampton logró una ajustada victoria por 1-0 en Molineux antes de empatar 2-2 en un entretenido encuentro a domicilio en The Den.

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¿Cuándo se juega el Wolverhampton Wanderers-Millwall de Championship?

El Wolverhampton Wanderers-Millwall se juega el sábado 12 de Desember de 2026 en el Molineux Stadium, en Wolverhampton.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 10:00 Molineux Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Wolverhampton Wanderers-Millwall de Championship?

Para comprar entradas para el Wolverhampton Wanderers-Millwall de Championship, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del Wolverhampton: La opción más fiable y segura para los aficionados locales es comprar directamente a través de la web oficial del Wolverhampton Wanderers o de su línea telefónica de venta de entradas.

La opción más fiable y segura para los aficionados locales es comprar directamente a través de la web oficial del Wolverhampton Wanderers o de su línea telefónica de venta de entradas. Taquilla oficial del Millwall: Los aficionados visitantes que viajen al Molineux Stadium deben comprar sus entradas directamente a través de los canales oficiales del Millwall para su cupo de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Wolverhampton Wanderers-Millwall de Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Wolverhampton Wanderers-Millwall de Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para adultos: Suele costar aproximadamente entre 25 y 45 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entrada estándar para adultos: Desde unos 80 a 100 £ .

Desde unos . Laterales y zonas premium de la grada inferior: Suelen oscilar entre 100 y más de 130 £.

Wolverhampton Wanderers-Millwall de Championship: todo lo que debes saber

Estado de forma del Wolverhampton Wanderers y el Millwall

El Wolverhampton ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Championship y ha empatado uno. En ese periodo ha encajado solo cuatro goles y ha marcado ocho. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa ante el Wrexham el 7 de noviembre, en un partido que dominó sin aprovechar sus ocasiones. Antes, en esa misma racha, derrotó al Cardiff City por 3-0 y al Bristol City por 1-2 a domicilio, resultados que reflejan su producción ofensiva en esta serie de encuentros.

El Millwall ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Championship, en los que ha marcado cinco goles y encajado ocho. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 a domicilio ante el West Bromwich Albion el 7 de noviembre, después de caer por 3-0 frente al Birmingham City cuatro días antes. Su única victoria en ese tramo llegó contra el Derby County, al que derrotó por 4-1 el 31 de octubre.

Wolverhampton Wanderers-Millwall: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes fue en Championship el 26 de diciembre de 2017, cuando el Millwall y el Wolverhampton empataron 2-2 en The Den. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, todos en Championship, el Wolverhampton ha ganado tres veces y el Millwall ninguna, mientras que dos partidos terminaron en empate. El Wolverhampton ha marcado nueve goles en esos encuentros y el Millwall, siete.