Cómo comprar entradas para la final de la Supercopa de Arabia Saudí 2026: fechas, precios y más

La final de la Supercopa de Arabia Saudí 2026 pondrá el emocionante broche al torneo el miércoles 23 de diciembre de 2026 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait. El partido por el título enfrentará al ganador del duelo entre Al Qadsiah y Al Ahli con el vencedor del encuentro entre Al Nassr y Al Kholood.

Esta edición marca un hito histórico, ya que Kuwait acoge la competición por primera vez. Los aficionados al fútbol de todo el Golfo se preparan para una gran afluencia de público mientras los finalistas compiten por levantar el codiciado trofeo.

GOAL ofrece todos los detalles verificados sobre los horarios, los precios y cómo conseguir entradas desde ahora.

¿Cuándo es la final de la Supercopa de Arabia Saudí 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Miércoles 23 de diciembre de 2026, 20:00 Ganador de la semifinal 1 contra ganador de la semifinal 2 Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Kuwait Entradas

¿Dónde comprar entradas para la final de la Supercopa de Arabia Saudí 2026?

Los canales oficiales de venta gestionados por los organizadores del torneo y los clubes participantes son la principal fuente de entradas durante los periodos de venta general. Los aficionados deben consultar siempre primero los canales oficiales de la federación y los portales de venta de entradas de los clubes para comprobar la disponibilidad directa.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Buscar la entrada más barata en plataformas secundarias permite a los aficionados que se desplazan asegurarse el acceso a la final cuando se agotan las localidades de la venta habitual.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Supercopa de Arabia Saudí 2026?

Las entradas generales en las plataformas oficiales parten de los precios de la categoría más económica, habitualmente de unos 50 a 75 SAR, según la zona del estadio y la categoría. Comprar entradas en las primeras fases de venta oficial es siempre la mejor manera de conseguir la entrada más barata a su precio original.

Si se agotan las entradas de la venta general oficial, las plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. Actualmente, los precios de las entradas en el mercado secundario parten de aproximadamente 150 SAR para las localidades generales y varían según su ubicación en el recinto y la disponibilidad.

Todo lo que debes saber sobre la final de la Supercopa de Arabia Saudí 2026

La Supercopa de Arabia Saudí 2026 se disputa con un formato eliminatorio de cuatro equipos. Al Qadsiah se medirá a Al Ahli en la primera semifinal el sábado 19 de diciembre, mientras que Al Nassr se enfrentará a Al Kholood en la segunda el domingo 20 de diciembre. Los dos ganadores avanzarán a la gran final del miércoles 23 de diciembre.

Todos los partidos se celebran en el prestigioso Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en la gobernación de Farwaniya, Kuwait. Con capacidad para 60.000 espectadores, el estadio ofrece un escenario vibrante para el duelo por el título. Esta edición es especialmente destacada porque Kuwait acoge por primera vez la Supercopa de Arabia Saudí y mantiene la tradición del torneo de celebrar sus grandes finales en recintos de primer nivel de la región. Se espera una gran demanda, por lo que asegurar tus localidades con antelación te permitirá presenciar en directo la coronación del campeón.