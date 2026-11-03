Cómo comprar entradas para la Supercopa de Arabia Saudí: fechas, precios y más

La Supercopa de Arabia Saudí se traslada a Kuwait para un intenso torneo de cuatro equipos en el que Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah y Al-Kholood competirán por uno de los primeros títulos de la temporada. Disputada por primera vez en 2013, la competición ha pasado de ser el tradicional partido que abre la temporada a convertirse en un torneo eliminatorio de primer nivel celebrado en grandes estadios de todo el mundo.
GOAL ha reunido toda la información esencial sobre los partidos y las vías de compra verificadas para ayudarte a conseguir tus entradas antes de que se agoten.
¿Cuándo se disputa la Supercopa de Arabia Saudí?
La 13.ª edición de la Supercopa de Arabia Saudí se celebra en Kuwait entre el 19 y el 23 de diciembre, con dos semifinales de alta tensión y una gran final.
Fecha y hora
Partido
Lugar
Entradas
Sábado, 19 de diciembre de 2026, 20:00
Al-Qadsiah contra Al-Ahli (semifinal 1)
Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Ciudad de Kuwait
Domingo, 20 de diciembre de 2026, 20:00
Al-Nassr contra Al-Kholood (semifinal 2)
Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Ciudad de Kuwait
Miércoles, 23 de diciembre de 2026, 20:00
Final: ganador de la semifinal 1 contra ganador de la semifinal 2
Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Ciudad de Kuwait
¿Dónde comprar entradas para la Supercopa de Arabia Saudí?
Las entradas oficiales para la Supercopa de Arabia Saudí se venden por internet a través de Webook, la plataforma oficial de venta de entradas designada para el torneo en Kuwait. La venta oficial incluye localidades de distintas categorías y abonos para todo el torneo.
Si se agotan las entradas oficiales, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. Grintahub permite a los aficionados comprar e intercambiar entradas verificadas directamente con otros seguidores que ya no pueden asistir a los partidos.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de Arabia Saudí?
Los precios de las entradas oficiales de acceso general en Webook parten de aproximadamente 120 SAR (10 KWD) para cada semifinal, mientras que los abonos para todo el torneo, que incluyen ambas semifinales y la final, cuestan a partir de unos 305 SAR (25 KWD).
Si se agotan las entradas oficiales, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. En el mercado secundario, los precios de reventa parten de unos 150 SAR, según el precio fijado por el vendedor y la disponibilidad de cada categoría.
Todo lo que necesitas saber sobre la Supercopa de Arabia Saudí
- El estadio: Todos los partidos se disputan en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Ciudad de Kuwait. Las puertas abren a las 17:00, hora local, para los encuentros que comienzan a las 20:00, lo que da a los aficionados tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad.
- Formato: La competición es un torneo de eliminación directa con dos semifinales y una final. Cada entrada individual da acceso únicamente al partido correspondiente, salvo que se disponga de un abono oficial para el torneo.
- Zonas para las aficiones: Las gradas del estadio están divididas en zonas diferenciadas para cada club. Asegúrate de elegir la grada asignada a tu equipo al comprar la entrada.
- Viaje y entrada por la frontera: Kuwait comparte huso horario con Arabia Saudí. Los aficionados que viajen en coche pueden cruzar la frontera por los pasos terrestres de Al-Khafji y Ar-Ruqi, mientras que hay vuelos regionales diarios al Aeropuerto Internacional de Kuwait.
- Entradas digitales: Todos los pases se emiten en formato digital. Asegúrate de tener instalada y actualizada tu cartera digital o la aplicación de entradas antes de llegar a los tornos.