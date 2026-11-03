Cómo comprar entradas para la Supercopa de Arabia Saudí: fechas, precios y más

La Supercopa de Arabia Saudí se traslada a Kuwait para un intenso torneo de cuatro equipos en el que Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah y Al-Kholood competirán por uno de los primeros títulos de la temporada. Disputada por primera vez en 2013, la competición ha pasado de ser el tradicional partido que abre la temporada a convertirse en un torneo eliminatorio de primer nivel celebrado en grandes estadios de todo el mundo.

GOAL ha reunido toda la información esencial sobre los partidos y las vías de compra verificadas para ayudarte a conseguir tus entradas antes de que se agoten.

¿Cuándo se disputa la Supercopa de Arabia Saudí?

La 13.ª edición de la Supercopa de Arabia Saudí se celebra en Kuwait entre el 19 y el 23 de diciembre, con dos semifinales de alta tensión y una gran final.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Sábado, 19 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Qadsiah contra Al-Ahli (semifinal 1) Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Ciudad de Kuwait Entradas Domingo, 20 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Nassr contra Al-Kholood (semifinal 2) Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Ciudad de Kuwait Entradas Miércoles, 23 de diciembre de 2026, 20:00 Final: ganador de la semifinal 1 contra ganador de la semifinal 2 Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, Ciudad de Kuwait Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Supercopa de Arabia Saudí?

Las entradas oficiales para la Supercopa de Arabia Saudí se venden por internet a través de Webook, la plataforma oficial de venta de entradas designada para el torneo en Kuwait. La venta oficial incluye localidades de distintas categorías y abonos para todo el torneo.

Si se agotan las entradas oficiales, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. Grintahub permite a los aficionados comprar e intercambiar entradas verificadas directamente con otros seguidores que ya no pueden asistir a los partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de Arabia Saudí?

Los precios de las entradas oficiales de acceso general en Webook parten de aproximadamente 120 SAR (10 KWD) para cada semifinal, mientras que los abonos para todo el torneo, que incluyen ambas semifinales y la final, cuestan a partir de unos 305 SAR (25 KWD).

Si se agotan las entradas oficiales, las plataformas de reventa como Grintahub ofrecen una alternativa para conseguir localidades a última hora. En el mercado secundario, los precios de reventa parten de unos 150 SAR, según el precio fijado por el vendedor y la disponibilidad de cada categoría.

Todo lo que necesitas saber sobre la Supercopa de Arabia Saudí