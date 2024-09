El Everton y una remontada humillante mientras los Reds aplastan al Manchester United a domicilio. Lecciones de apuestas de la Premier League.

Estamos de parón internacional y acabamos de asistir a la tercera fecha de la Premier League. Algunas cosas no han cambiado, como el dominio del Manchester City, pero ha habido algunas sorpresas.Tras estas primeras semanas, analizamos algunos de los principales movimientos de las cuotas y las apuestas que podrían ser buenas opciones.

Cuotas campeón fútbol inglés

El fútbol inglés es uno de los más activos en cuanto a apuestas. Sin embargo, con el dominio del Manchester City en los últimos años, se hace difícil encontrar cuotas con valor en mercados a ganador. Pero los hay si se saben buscar. A continuación, recogemos tres pronósticos en mercados a largo plazo con buenas cuotas para apuestas Premier League:

Los Reds arrasan

Con la marcha de Jürgen Klopp y la llegada de Arne Slot al banquillo, pocos sabían lo que iba a ofrecer el Liverpool esta temporada. Sin embargo, los Reds han salido a por todas, lo que podría ser un buen augurio para esta campaña 2024/25. Ganar a dos equipos menores, el Ipswich y el Brentford, no es suficiente para demostrar su verdadero calibre, es cierto.

¡Pero es que han ganado con facilidad al Manchester United en la última fecha de la Premier League! Con este nivel, no sería raro que el Liverpool levantará un título este año, y la Carabao Cup es una opción más que factible. Está claro que el nuevo entrenador neerlandés lo dará todo por, al menos, ganar un título como este que lo consagre en la élite.

Y es que la Carabao Cup no tiene a un Manchester City tan competitivo como el de la FA Cup. A lo largo de los años, los citizens parecen haberse olvidado de este tercer trofeo que el Liverpool podría levantar sin demasiado esfuerzo. De hecho, el curso pasado ya se hicieron con este título, algo que podrían perfectamente repetir en esta temporada 24/25.

Recomendación: El Liverpool ganará la Carabao Cup a cuota 8 a 1 en bet365.

Haaland es de otro planeta

Erling Haaland va camino de marcar una época dorada para los citizens con registros goleadores al estilo Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ya ha ganado dos Botas de Oro, superando sin problemas el récord de goles en una sola temporada. Y va camino de porque parece dispuesto a seguir en esta línea, con siete tantos en su haber en solo tres juegos.

Dos tripletes en semanas consecutivas es una hazaña casi inaudita en la Premier League. Y su hambre parece inagotable, haciendo temblar a los defensas rivales cada vez que agarra la pelota en campo contrario. Es por eso que todo apunta a que volverá a ser el jugador del año para la Asociación de Fútbol Profesional (PFA) en esta temporada 24/25.

Porque nadie parece acercarse a lo que el delantero del Manchester City está aportando a la liga. Otra cosa será verlo rendir en el nuevo formato de la UEFA Champions League. Ahí tendrá que verse las caras con otros monstruos del gol, como el flamante nuevo fichaje del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé que parece que está empezando a carburar al fin.

Recomendación: Erling Haaland ganará el premio de la PFA a jugador del año a cuota 4.50 a 1 en bet365.

Los Toffees se atascan

Algunos equipos desafortunados suelen perder sus tres primeros partidos, pero rara vez en tan malas circunstancias como lo ha hecho el Everton. El peso de estas derrotas va a caer sobre Sean Dyche, que ya tiene a la afición en su contra. Especialmente sangrante ha sido la remontada en apenas 10 minutos sufrida en la fecha tres ante el Bournemouth en casa.

Además, en la fecha dos de la Premier League fue humillado por el Tottenham por 4-0. Esta abultada goleada sumada a un juego que en el minuto 86 estaba ganado puede afectar mucho a la dinámica y moral del equipo. Sorprende, ya que Dyche siempre ha destacado por sus equipos fuertes y cohesionados, pero con el Evento parece no dar con la tecla.

Y es por eso que hay malos augurios. La maquinaria no funciona y si no cambia algo pronto, probablemente el entrenador del Everton no llegue a Navidad. El 14 de septiembre, a la vuelta del parón internacional, tendrá un duro juego frente al Aston Villa de Unai Emery, pudiendo poner otro clavo más en el ataúd de un entrenador que está más out que in.

Recomendación: Sean Dyche será el próximo entrenador en ser despedido a cuota 3.75 a 1 en bet365.