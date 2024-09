River Plate vs Talleres

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas para el River Plate vs Talleres de la Fecha 16 Liga Profesional Argentina.

Este domingo se cierra la Fecha 16 con las apuestas River vs Talleres. ¡Y hay mucho valor en algunas cuotas dadas las circunstancias! River Plate es el favorito para las mejores casas de apuestas de Chile y Argentina, pero no hay que confiarse. Hoy repasamos las mejores cuotas con valor en apuestas River vs Talleres Fecha 16 Liga Profesional 2024.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar a este y otros juegos de la Liga Profesional Argentina 2024 con un extra respecto a tu primer depósito válido.

Cuotas River vs Talleres Liga Profesional Argentina Fecha 16

River Plate está haciendo una mala temporada, pero sigue siendo uno de los equipos punteros de la Liga Profesional Argentina. Por su parte, Talleres está metido en la lucha por el título. Millonario viene de un juego bastante duro en Copa Libertadores ante Colo-Colo. ¿Rotará? A continuación, las mejores cuotas River vs Talleres para el juego del domingo:

Todas las cuotas son cortesía de Betano y correctas en el momento de su publicación. Cuotas sujetas a cambios. +18. Juega con responsabilidad.

En liga, Talleres ha marcado en 4 de sus últimas 5 visitas al Monumental

Una de las cuotas con más valor para apuestas River vs Talleres es la de que el equipo cordobés anotará al menos 1 gol. El motivo es claro, ya que tenemos la estadística de nuestro lado. En Liga Profesional Argentina, 4 de las últimas 5 visitas han visto como Talleres marcaba al menos un gol. Y, además, a esto se le suman otras variables de interés:

Talleres de Córdoba está metido de lleno en la lucha por el título, mientras que River lo tiene casi perdido.

River Plate viene de jugar Libertadores ante Colo-Colo y puede que rote, jugando con algunos suplentes.

Talleres de Córdoba querrá vengarse de Millonario por haberle eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores.

Talleres de Córdoba le tiene tomada la medida a Millonario en liga

Es cierto que en los últimos juegos River Plate parece haber empezado a cambiar la tendencia del reciente h2h entre ambos planteles. Los dos últimos duelos en El Monumental en Liga Profesional Argentina se los ha llevado River Plate por 2-1 y 1-0. Además, el último enfrentamiento entre ambos en el Estadio Francisco Cabasés también lo ganó River.

Sin embargo, Talleres de Córdoba ha rendido increíble en los últimos años frente a River Plate. De hecho, no ha perdido en 3 de los últimos 5 juegos en El Monumental. Además, el cansancio producido por el partido ante Colo-Colo puede hacer que Marcelo Gallardo juegue con algunos suplentes. Asimismo, el grado de motivación no es el mismo:

Talleres está apenas 6 unidades del líder.

River Plate está a 9 unidades del líder.

River Plate parece no estar tan lejos del líder, pero su temporada está siendo muy irregular y 9 unidades a falta de 11 fechas son muchas unidades. Además, River Plate tendrá que arriesgar en la ofensiva si de verdad quiere aferrarse a la lucha por el título. Esto lo puede aprovechar muy bien Talleres con buenos contragolpes a través de los espacios dados.

Los duelos entre River Plate y Talleres son siempre de alta tensión

En 3 de los últimos 5 juegos entre River y Talleres en El Monumental, se ha superado la línea de los pronósticos River vs Talleres a más de 5.5 tarjetas. Son duelos de alta tensión, sobre todo después de que en los últimos años se haya incrementado la rivalidad entre ambos planteles, dado que Talleres se ha convertido en un equipo potente recientemente.

Eso sí, ten en cuenta estos datos antes de apostar a cuotas River vs Talleres en los pronósticos River vs Talleres a más de 5.5 tarjetas:

River Plate ha recibido 2.7 tarjetas por juego.

Talleres de Córdoba ha recibido 2.4 tarjetas por juego.

Aunque la media esté en 5.1 tarjetas, está muy cerca de la línea propuesta. El árbitro del juego, Facundo Tena, además, promedia 4.7 tarjetas. Alguien podría pensar, entonces, que son apuestas River vs Talleres sin sentido. Pero si vamos en contra de la estadística es por las sensaciones: Ambos planteles superaron la línea en sus respectivos últimos partidos.

Una buena idea, de hecho, es esperar a los primeros minutos de juego para ver la tensión con la que salen ambos planteles a la cancha. Eso sí, las apuestas en vivo River vs Talleres deben hacerse en los primeros minutos y sin que suba la línea. En caso contrario, ya no se recomendaría apostar a estos pronósticos River vs Talleres al número de tarjetas.