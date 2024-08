El vigente campeón invicto de la Bundesliga luchará por repetir título, pero nuestros expertos apuestan en su contra.

El Leverkusen sorprendió a todos la temporada pasada al conquistar el primer título de la Bundesliga de su historia y sin perder ninguno de los 34 partidos de liga que disputó a lo largo de la campaña. Su balance fue sencillamente espectacular, con 28 partidos ganados y 6 empatados. El balance goleador, además, fue espectacular: 89 goles a favor y 24 en contra.

Sin embargo, este año, el Bayern de Múnich será un gran rival para el Bayer Leverkusen. El gigante muniqués se ha reforzado a conciencia. Y es por ello que nuestros expertos de GOAL creen que el equipo que volverá a dirigir Xabi Alonso para la Bundesliga 2024/2025 no podrá repetir título. A continuación, se ofrece un análisis de las claves apuestas ganador final liga.

Cuotas ganador final Bundesliga 2024/25

La liga alemana es una de las más seguidas de Europa y del mundo. El año pasado, el Bayer Leverkusen desarrolló un fútbol excepcional, logrando el primer título de su historia de una forma única: ¡Sin perder un partido en toda la temporada! Sin embargo, las casas de apuestas dan a los chicos de Xabi Alonso como segundos favoritos. Repasamos cuotas ganador Bundesliga:

Un Bayern de Múnich reforzado

Una de las principales razones por las que el Leverkusen pudo ganar la Bundesliga el año pasado fue el estado de forma del Bayern de Múnich. El gigante muniqués no estuvo a la altura de las expectativas pese a los registros goleadores de Harry Kane (anotó 36 goles solo en competición doméstica). Con la capacidad de fichar del Gigante de Baviera, esto debe cambiar.

Porque el Bayern de Múnich no puede permitirse quedar 3º nuevamente a 18 puntos del líder. El problema se detecta principalmente en defensa. Fue el equipo que más goles encajó de los 5 primeros. Desde los despachos se lleva trabajando meses para mejorar como bloque. Y es por ello que se han incorporado zagueros: Eric Dier (Tottenham) y Hiroki Ito (VfB Stuttgart).

Asimismo, para mejorar aún más las prestaciones defensivas, se ha fichado a Joao Palhinha procedente del Fulham F. C. Pero no solo se han incorporado nombres para un fútbol destructor. El potente ataque del seis veces campeón de Europa se ha visto mejorado con la incorporación de Michael Olise: Marcó con el Crystal Palace (Premier League 23/24) 10 goles en 19 juegos.

La UEFA Champions League pasa factura

Los chicos de Xabi Alonso jugarán la Liga de Campeones 2024/2025. Es un premio merecido tras su excelente temporada, en la que lograron ganar la Bundesliga sin perder un solo partido. Muchos pueden creer que jugar la UEFA Champions League no repercutirá negativamente en el rendimiento de los 11 de la Compañía, pues ya jugaron UEFA Europa League el año pasado.

Pero es que la UEFA Europa League permitía muchas rotaciones al Bayer Leverkusen. Sin querer faltar al respeto de los participantes de este torneo europeo, lo cierto es que muchos de los clubes que disputan la UEFA Europa League presentan un bajo nivel. Esto ayudó a que Xabi Alonso hiciera constantes rotaciones. Con todo, llegaron exhaustos al final de la campaña.

La Liga de Campeones no permite este enfoque. Además, este año tendrá más partidos debido al nuevo formato. El Bayer Leverkusen no parece estar vendiendo en exceso, por lo que mantendrá bloque y nivel. Sin embargo, no tiene experiencia en una competición de tal calibre. Esto puede pasar factura no solo a nivel físico, sino en el aspecto mental de todo el club.

¿Se marchará la columna vertebral del Bayer Leverkusen?

Como ocurre siempre que un equipo como el Leverkusen gana la liga, sus mejores jugadores se ven vinculados a los mejores equipos de toda Europa. ¿Tendrá que afrontar Xabi Alonso bajas importantes? De momento, tal y como hemos dicho en el apartado anterior, los vigentes campeones de la Bundesliga mantienen el bloque, con sus mejores jugadores en plantilla.

Pero nombres como Florian Wirtz, Jérémie Frimpong y Alex Grimaldo, entre otros, han sido relacionados con ventas por parte del Bayer Leverkusen. Sin embargo, de momento no se ha concretado nada y una vez termine agosto se cerrará el mercado de fichajes. Si jugadores importantes abandonan la disciplina de los Winnerkusen, su nivel competitivo caerá en picado.

Estos tres futbolistas fueron de los más importantes en la conquista del título por parte del Leverkusen el año pasado. Florian Wirtz, de hecho, rindió a un gran nivel con apenas 21 años. Marcó 18 goles y repartió 19 asistencias siendo centrocampista. Se habla del interés del Manchester City o incluso de un pacto con el Real Madrid (pero esto sería para la 2025/2026).

Habrá que estar atento a los movimientos de mercado. En dicho caso, las cuotas a ganador final Bayern de Múnich se harán mucho más atractivas si se mantienen en torno a 1.50 a 1.