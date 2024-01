Es una de las más antiguas formas de apostar, también conocido como mercado a tres bandas o resultado final.

Conocer el significado de los distintos tipos de apuestas deportivas es la base para saber cómo apostar en los sitios de juego online y si hablamos de unas de las formas clásicas para apostar, lo primero que se nos viene a la mente es la apuesta 1x2.

Pero ¿qué es 1x2 en apuestas deportivas? Es una de las más antiguas formas de apostar, este mercado también es conocido como mercado a tres bandas o resultado final.

La apuesta consiste en predecir el resultado final de un partido en el cual existen básicamente tres opciones: victoria del equipo local (1), empate (x) o victoria del equipo visitante (2).

En el concepto sobre qué es 1x2 en apuestas deportivas, hay que considerar las probabilidades de acierto, al existir 3 posibilidades de resultado, el porcentaje para ganar es de un 33%.

Si estás buscando cómo hacer una apuesta y dentro de qué disciplinas está disponible una apuesta 1x2, te contamos que es común en el fútbol, aunque, también se puede apostar en deportes como cricket, handball, hockey sobre hielo, etc.

A pesar de que la apuesta 1x2 está presente en una gran cantidad de deportes como algunos de los nombrados en el párrafo anterior, en determinadas disciplinas no la vamos a encontrar y no porque los operadores no quieran, sino que la misma naturaleza del deporte no brinda esta posibilidad.

Qué es el 1x2 en apuestas deportivas

En la introducción sobre qué es 1x2 en apuestas deportivas explicamos que, en estos tipos de apuestas deportivas, el apostador deberá indicar una de las tres chances de definición en un juego, entonces podrá ser:

Ganador del evento (1= equipo local) El usuario pronostica la victoria del equipo local. La mayoría de las casas de apuestas deportivas argentina únicamente consideran la definición dentro del tiempo reglamentario. Empate de los equipos (X): no hay perdedores, ni ganadores, sino un resultado equitativo. Recordemos que sólo se toma en cuenta el tiempo reglamentario, si luego hay un desempate en minutos extras, por ejemplo, no influye en la apuesta. Ganador del evento (2= equipo visitante): En este caso, el apostador coloca sus fichas al equipo que juega como visitante en ese encuentro.

Para que quede claro, vamos a poner un ejemplo, en un partido de fútbol entre Boca Juniors (1 “equipo local”) y Fluminense (2 “equipo visitante”). En este caso, el apostadorpronostica un empate (X) entre los dos equipos. Si el resultado es el indicado, el cliente ganará la apuesta.

Si bien dijimos en ¿qué es 1x2 en apuestas deportivas? que la apuesta se realiza en base al resultado final, hay otras variantes sobre cómo hacer una apuesta en este mercado. Estas pueden ser:

1x2 Primera parte: no es necesario esperar hasta el final del partido, es posible hacer un corte antes del intervalo e indicar cuál será el resultado antes de la instancia del descanso.

no es necesario esperar hasta el final del partido, es posible hacer un corte antes del intervalo e indicar cuál será el resultado antes de la instancia del descanso. 1x2 Segunda parte: Es igual al anterior, pero, no debemos confundir porque no se apuesta cómo será el final, sólo se indica qué resultado habrá únicamente en la segunda mitad, excluyendo tiempos extras, penales, etc.

Es igual al anterior, pero, no debemos confundir porque no se apuesta cómo será el final, sólo se indica qué resultado habrá únicamente en la segunda mitad, excluyendo tiempos extras, penales, etc. Hándicap 1x2: El hándicap es una ventaja que otorga el operador sobre el equipo más débil. Supongamos, en un partido de fútbol le da un gol a favor al equipo con menos probabilidades de ganar para que la apuesta sea atractiva.

Mejores casas de apuestas para revisar y apostar los equipos 1x2

Todas las casas de apuestas deportivas argentina ofrecen este mercado para apostar porque es bastante popular como viste en la definición de qué es 1x2 en apuestas deportivas.

No obstante, para elegir un operador es necesario saber si es legal, conocer el valor de sus cuotas, constatar las promociones ofrecidas, verificar los métodos de depósitos y retiros, etc.

Por eso, en este artículo sobre qué es 1x2 en apuestas deportivas seleccionamos los mejores sitios en Argentina.

Casas de apuestas Bono de bienvenida Términos y Condiciones del bono bet365 Los nuevos clientes de bet365 obtienen beneficios al efectuar el primer depósito en sus cuentas. Podés verificar en la web las últimas novedades de ofertas. Las promociones de bienvenida de bet365 están destinadas a los nuevos clientes mayores de edad de CABA y Provincia de Buenos Aires, Argentina. Los Términos y Condiciones del bono de bienvenida están actualizados en la web de la plataforma de apuestas. Codere 100% del primer depósito hasta $50.000 para usarlo en la sección deportes. - La bonificación de bienvenida es válida para los nuevos usuarios del sitio de apuestas, clientes + de 18 años de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. - Podrán ingresar en esta promoción los usuarios inscriptos en la plataforma desde el 07 de noviembre de 2023. - El bono se habilita con un depósito básico de $500 o superior. El cliente cuenta con 1 mes desde el primer depósito para usar el bono. - Para activar la promoción, el usuario deberá realizar apuestas por el monto total ingresado con una cuota mínima de 2,5 o superior en una o múltiples apuestas sencillas o parlay. - El valor de las freebets son equivalentes al monto del depósito ejecutado y se redondean en cantidades de 1000. - Los usuarios pueden aprovechar las freebets por el transcurso de 7 días desde su obtención. - Las freebets son válidas para hacer apuestas con una cuota igual o superior a 2.00 en alguna competencia deportiva. - Para no perder la oferta, el nuevo jugador no deberá requerir ningún retiro. Una vez que cumpla con las condiciones, recién puede retirar. - No son permitidas las apuestas efectuadas en las secciones "Cuotas Especiales" ni "Player Props". Los demás detalles de los Términos y Condiciones están en la web oficial de Codere. Betsson 100% del primer depósito hasta $50.000 para usarlo en la sección deportes. - Sólo podrán reclamar los nuevos clientes mayores de edad pertenecientes a Capital Federal (CABA) y Provincia de Buenos Aires. -Para exigir el beneficio, el nuevo cliente tendrá que depositar, por lo menos, un valor de $1000 o más. - Antes de crear la apuesta el usuario deberá habilitar la bonificación y luego apostar. - El valor del bono debe ser apostado 8 veces (rollover), en apuestas con cuotas de 1,80 o más. - El usuario cuenta con 30 días para cumplimentar con las reglas que permiten habilitar la oferta contando desde el instante del registro en la plataforma. Todos los Términos y Condiciones de la oferta están en la página de Betsson EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA. Betway Duplicá el primer depósito hasta $5000 para utilizarlo en apuestas gratis de deportes. - Beneficio exclusivo para los nuevos usuarios inscriptos + 18 años de Capital Federal, Argentina. - Para activar el bono se debe depositar en la cuenta $500 o más durante los 7 días siguientes a la inscripción en el sitio de Betway. - Para no perder la promoción, el cliente deberá efectuar apuestas con cuotas de valores de 1,75 o superior en apuestas simples, 1,40 o superior para las each-way y de 1,40 o superior para las apuestas de sistema. En el sitio de Betway vas a encontrar los Términos y Condiciones completos del bono de bienvenida.

Cómo hacer una apuesta 1x2

Si ya leíste bien qué es 1x2 en apuestas deportivas y querés empezar a apostar en este mercado, sólo tendrás que seguir un procedimiento sobre cómo apostar, el cual es bastante fácil.

Para ejemplificar, tomaremos de referencia a bet365, pero también se puede aplicar en otros operadores, el paso a paso no cambia mucho. Tendrás que:

Entrar a la casa de apuestas con los datos de acceso, a continuación, ir a la sección deportes para ver el listado de disciplinas. Elegir un deporte en el cual esté disponible la apuesta 1x2. Al comienzo de este artículo te comentamos en qué es 1x2 en apuestas deportivas sobre la disponibilidad en algunos deportes y en donde no lo vas a encontrar. Como es uno de los tipos de apuestas deportivas clásicos, será el primero que vas a ver en la pantalla junto con las cuotas. A continuación, elegir 1 si creés que la victoria será del local, X si habrá empate y 2 si ganará el visitante. Colocar el valor que le asignarás a la apuesta y finalizar.

¿En qué deportes son comunes ver el 1x2 en apuestas deportivas?

En los ejemplos sobre qué es 1x2 en apuestas deportivas colocamos como referencia al fútbol, en virtud de que es popular en esta disciplina, pero también podés encontrarlo en otros deportes como hockey sobre hielo, rugby y cricket, sólo por nombrar algunos.

Sin embargo, no es posible encontrarlo en deportes como tenis o básquet por las características que tienen estos deportes.

¿Cuánto se debe apostar en 1x2?

El valor que se debe apostar dependerá de la gestión del bankroll y el porcentaje de chances que tengas de acertar una apuesta. Siempre tené presente que, en este tipo de apuestas al existir 3 resultados, la posibilidad de ganar es de un 33%.

En otras palabras, el monto destinado a cómo apostar en apuesta 1x2 dependerá del dinero que tengas disponible para la apuesta que van de la mano con lo que podés poner en riesgo para una apuesta sin arriesgar todo tu patrimonio.

Estrategias y recomendaciones al revisar el 1x2 en apuestas deportivas

Como es un mercado de apuesta bastante común, encontrarás cientos de expertos en la materia que brindan consejos sobre estos tipos de apuestas deportivas argentina, en consecuencia, seleccionamos sólo algunas estrategias útiles:

Consultar el historial y las estadísticas: el conocimiento de los equipos que juegan es fundamental para empezar a definir esta forma de apuesta.

el conocimiento de los equipos que juegan es fundamental para empezar a definir esta forma de apuesta. Apostar en deportes conocidos: el mercado está disponible en varios deportes, pero siempre es preferible ir a lo seguro, o sea, en disciplinas que te sean familiares.

el mercado está disponible en varios deportes, pero siempre es preferible ir a lo seguro, o sea, en disciplinas que te sean familiares. Ser objetivos: es aconsejable que desistas de tu fanatismo y apuestes dejando de lado las pasiones.

es aconsejable que desistas de tu fanatismo y apuestes dejando de lado las pasiones. Observar las cuotas: las casas de apuestas colocan una cuota inferior al resultado que probablemente salga, así que, te recomendamos prestarles atención a las cuotas y analizarlas detenidamente.

Conclusión

Como conclusión de esta guía sobre qué es 1x2 en apuestas deportivas, podemos decir que es uno de los mercados más fáciles de comprender, por lo tanto, es común verlo en los distintos sitios de apuestas y en diferentes disciplinas.

Este tipo de apuesta es recomendable tanto para aquellos apostadores que llevan años jugando como para los más novatos. Si te vas a inscribir por primera vez en una casa de apuestas, no te olvides de reclamar los bonos de bienvenida.