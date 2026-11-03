Villarreal vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 03/11/26

Villarreal y el PSG se cruzan en un duelo que promete goles por ambos lados en El Madrigal, con el pitazo inicial programado para las 17:00 h de este martes.

Mejores apuestas Villarreal vs PSG

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 1.80 en Betano

Total y Ambos anotan - PSG y Sí ⭐ @ 2.40 en Betano

Goleador en cualquier momento - Désiré Doué ⭐ @ 2.15en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Villarreal 1-3 PSG

Villarreal 1-3 PSG Pronóstico de goleadores: Villarreal: Mikautadze - PSG: Doué, Torres, Hakimi

El PSG tiene un récord perfecto en esta fase de liga de la Champions League. El Villarreal, en cambio, suma solo tres puntos, y sus partidos han dejado una media de 5,33 goles.

Villarreal y Paris Saint-Germain se enfrentan en un duelo competitivo por primera vez en la historia este martes por la noche. Es la jornada 4 de la fase de liga de la Champions 2026/27.

El Villarreal es 19º en la fase de liga, con tres puntos de tres partidos. Se pusieron por delante 2-0 ante el Liverpool en Anfield antes de caer 4-3 frente al equipo de Andoni Iraola hace dos semanas. También perdieron 3-2 contra el Borussia Dortmund.

Su única victoria en esta Champions League llegó en casa, un 3-1 ante el Nápoli, equipo de la Serie A. Sin embargo, su rendimiento como local dista de ser espectacular en 2026/27: solo han sumado cuatro puntos en sus primeros cinco partidos de LaLiga en casa.

El PSG de Luis Enrique, vigente campeón de la Champions, ha ganado sus tres partidos de la fase de liga. Su contundente 4-2 en casa del Manchester City confirmó sus credenciales para revalidar el título esta temporada.

La preparación para este partido no pudo ser mejor, tras ganar 5-1 en Le Havre un viernes por la noche en la Ligue 1. Sin embargo, no podrán contar con Marquinhos, Ousmane Dembelé, Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia por lesión.

Alineaciones probables Villarreal vs PSG

Posible alineación del Villarreal:

Gulacsi, Mourino, Pau Navarro, Veiga, Cardona, Macia, Comesana, Buchanan, Moleiro, Gerard Moreno, Mikautadze

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Torres, Akliouche

Dos líneas de ataque en plena forma deberían dejar muchos goles

El PSG ha marcado 14 goles en tres partidos de la fase de liga. Ese promedio de 4,67 por partido lo convierte, con claridad, en el ataque más potente de la competición.

Las noches europeas del Villarreal han sido todavía más movidas. Sus tres partidos han dejado 16 goles entre ambos equipos. Perdieron 3-2 en Dortmund y 4-3 en Liverpool. Incluso su victoria en casa ante el Nápoli terminó 3-1.

El PSG, por su parte, también ha encajado en todos sus partidos de la fase de liga, con cinco goles superando a Matvei Safonov.

Aunque el PSG no podrá contar con Kvaratskhelia ni con Dembelé, esperamos que sigan jugando con libertad. Será un partido abierto. Ambos equipos promedian entre cuatro y cinco goles por encuentro, así que el mercado de más de 3,5 goles puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 55,56 %.

Villarreal vs PSG Apuesta 1: Total - Más de 3,5 goles @ 1.80en Betano

Los parisinos se llevan la victoria, pero el Villarreal da guerra

El Villarreal ha sumado solo cuatro puntos en cinco partidos como local en liga. El Espanyol ganó 1-0 en El Madrigal el viernes. Es una base pobre frente al equipo en mejor forma de la competición. Recordemos que el PSG llega a este partido con una racha de nueve victorias consecutivas.

Sin embargo, los locales han seguido encontrando el gol en Europa. El Villarreal ha marcado en sus tres partidos de la fase de liga en lo que va de 2026/27.

El PSG de Luis Enrique también da pie al optimismo para los ataques rivales. Han encajado en todas sus salidas europeas esta temporada. Además, no podrán contar con Nuno Mendes (muscular) ni con Marquinhos (muslo) en su línea defensiva titular.

Aunque el Villarreal solo ha marcado seis goles en cinco partidos como local en liga, parece jugar con más libertad en la Champions. El mercado de PSG gana sin portería a cero puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 41,7 %. Esta parece la apuesta de valor de nuestro pronóstico Villarreal vs PSG.

Villarreal vs PSG Apuesta 2: Total y Ambos anotan - PSG y Sí @ 2.40en Betano

Doué, llamado a asumir el peso ofensivo en ausencia de Kvaratskhelia

Désiré Doué ha marcado dos goles en sus últimos dos partidos de Champions League. Anotó en el minuto 38 ante el Barcelona y también abrió el marcador en Manchester City.

Es un rendimiento notable para un extremo, sobre todo ante rivales del nivel del Barça y el City. FotMob valoró ambas actuaciones con un 8,75. Su volumen de disparos es el gran atractivo de esta apuesta: Doué se sitúa en el percentil 97 en intentos de tiro entre los extremos.

A nivel doméstico, también ha disparado 24 veces en partidos de Ligue 1 esta temporada. Con Dembelé y Kvaratskhelia de baja por lesión, se convierte en un referente ofensivo todavía mayor en El Madrigal.

Aunque su xG por 90 minutos es de apenas 0,48, su buen momento de forma y el hecho de que será uno de los atacantes clave del PSG nos hacen confiar en esta apuesta. El mercado de gol de Doué en cualquier momento puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 46,5 %.

Villarreal vs PSG Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Désiré Doué @ 2.15en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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