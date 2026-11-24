Nuestro experto en apuestas prevé que Luis Suárez le abra el marcador al local en un partido que terminará con reparto de puntos.

Mejores apuestas Sporting CP vs Manchester United

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sporting CP 1-1 Manchester United

Sporting CP 1-1 Manchester United Pronóstico de goleadores: Sporting CP: Luis Suárez - Manchester United: Bryan Mbeumo

El Sporting CP ganó sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega a este duelo en una forma mucho mejor que la de su rival. El pasado fin de semana goleó 4-0 al modesto Serra en la Taça de Portugal.

Con tres victorias en cuatro partidos europeos, los Leões también están bien ubicados para pelear por un lugar entre los ocho primeros. Sin embargo, cayeron sorprendentemente por 3-2 ante el LASK en su último partido como local en la Champions League. Ese resultado le dará ánimos al Manchester United, que lleva dos victorias y dos derrotas en lo que va de competición.

Los Red Devils disputaron su primer partido bajo las órdenes del nuevo técnico Mauricio Pochettino el domingo. Una derrota por 4-0 en Anfield ante el Liverpool fue un comienzo de pesadilla para el argentino. El United es 19º en la Premier League, con solo una victoria en sus primeros 11 partidos.

Alineaciones probables Sporting CP vs Manchester United

Posible alineación del Sporting CP:

Silva, Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo, Doumbia, Altimira, Andersen, Catamo, Suárez, Irankunda

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martínez, Mainoo, Tielemans, Amad, Fernandes, Dorgu, Mbeumo

Suárez, listo para romper el empate en Lisboa

Dos goles tardíos de Matheus Cunha sellaron una dramática remontada del Manchester United por 3-2 ante la Roma en su último partido europeo. Sin embargo, el brasileño también vio la tarjeta roja y, como consecuencia, estará suspendido en este encuentro. De los jugadores que podrían disputar este partido, solo Luis Suárez, del Sporting, marcó más de dos goles en la competición.

El colombiano fue prolífico en la Champions League esta temporada, con cuatro goles en cuatro partidos. Tres de esos tantos llegaron en el Estadio José Alvalade. Suárez también marcó el primer gol de su equipo en dos de los últimos tres partidos del Sporting en la Champions League.

Atraviesa un gran momento de forma, con 13 goles en sus últimos 13 partidos entre la Primeira Liga y la Champions League. El mercado de primer goleador para el de 28 años ofrece valor, con una probabilidad implícita del 20 %.

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El United, otra vez con un mal arranque

El regreso de Pochettino a la Premier League tuvo un inicio calamitoso en Anfield. La expulsión de Leny Yoro en el minuto ocho fue un comienzo de pesadilla. Las cosas solo empeoraron para Pochettino a partir de ahí, ya que su equipo encajó dos goles en cinco minutos.

No es la primera vez en las últimas semanas que el Manchester United arranca de forma floja. Se puso 2-0 abajo en cuatro minutos ante el Aston Villa en el último partido de Michael Carrick como técnico. También se puso 2-0 abajo ante la Roma en apenas 17 minutos en su partido más reciente de Champions League.

Tres de los ocho goles que encajó el United en la Champions League esta temporada llegaron en los primeros 15 minutos. Por su parte, el Sporting marcó tres veces dentro de los primeros 30 minutos de sus partidos de Champions League esta temporada. Dadas esas tendencias, el mercado de gol del local antes del descanso puede cumplirse.

Sporting CP vs Manchester United Apuesta 2: Total primera mitad Sporting Lisboa - Más de 0,5 goles @ 1.80 en Betano

Motivos para el optimismo en el segundo partido de Pochettino

El Sporting CP parte como ligero favorito para ganar este partido y sumarle más dificultades al Manchester United. Sin embargo, históricamente le ha costado en este tipo de enfrentamientos: ganó solo dos de sus últimos 15 partidos europeos ante clubes ingleses.

Su botín de nueve puntos en esta Champions League se debe en parte a un calendario favorable. Venció 1-0 en campo neutral, en Londres, al Shakhtar Donetsk en su anterior compromiso. Los Leões también visitaron al Lens, equipo que encajó nueve goles ante el Como en la cuarta jornada.

El Sporting dejó puntos en dos de sus tres últimos partidos como local en la liga portuguesa. Tanto el Arouca como el Académico de Viseu se marcharon del José Alvalade con resultados positivos. Esos tropiezos contribuyeron a la destitución de Rui Borges y al reciente nombramiento de Paulo Fonseca.

Con dos técnicos nuevos todavía adaptándose a sus respectivos cargos, ambos podrían conformarse con un punto en este duelo. El mercado del empate luce como un valor muy interesante a las cuotas señaladas.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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