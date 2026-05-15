Sevilla vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 17/05/26

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Mejores apuestas Sevilla vs Real Madrid

Menos de 3.5 goles totales ⭐ @ 1.45 en Betano

Real Madrid gana o empata y ambos equipos anotan ⭐ @ 2.15 en Betano

Descanso/Final – Empate/Real Madrid ⭐ @ 5.50 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sevilla 1-2 Real Madrid

Sevilla 1-2 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Sevilla: Alexis Sánchez; Real Madrid: Vinicius Junior, Jude Bellingham

El Sevilla se encuentra en serio peligro de caer a la Segunda División. La batalla por la permanencia en LaLiga está siendo una de las más ajustadas que se recuerdan en los últimos años. De hecho, solo cinco puntos separan a la Real Sociedad, octava clasificada, del Girona, que ocupa la última plaza de descenso.

Los rojiblancos están en tierra de nadie, justo en la décima posición. Por su parte, el Deportivo Alavés presiona desde la decimonovena plaza a tan solo seis puntos de distancia. A pesar de esto, el optimismo reina en el vestuario local tras encadenar tres victorias consecutivas, la última de ellas con mucho mérito ante el Villarreal.

El Real Madrid llega a la cita en medio de ciertas turbulencias institucionales y con un rendimiento algo irregular sobre el césped. Aunque el subcampeonato liguero está prácticamente en el bolsillo, la temporada se ha quedado corta para las exigencias del club. Los blancos vienen de encadenar dos campañas consecutivas sin levantar títulos importantes.

El conjunto de Concha Espina afronta la penúltima jornada del campeonato tras haber recibido al ya descendido Real Oviedo. Este encuentro representa su cuarta salida en los últimos cinco partidos. No obstante, el feudo de Nervión se les da bastante bien: los merengues no muerden el polvo en el Sánchez-Pizjuán desde el año 2018, cuando Julen Lopetegui dirigía los mandos de la entidad blanca.

El Sevilla ha sumado en su propio feudo 25 de los 40 puntos que ostenta en su casillero. La necesidad extrema y la desesperación podrían espolear a los locales; sin embargo, la enorme calidad individual del Real Madrid y sus excelentes registros recientes a domicilio frente a los andaluces deberían ser argumentos suficientes para doblegar a los de casa.

Alineaciones Probables Sevilla vs Real Madrid

Posible alineación del Sevilla:

Vlachodimos, Suazo, Salas, López, Carmona, Vargas, Agoumé, Gudelj, Ejuke, Maupay, Romero

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, García, Díaz, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Mbappé, Vinicius

Las mejores apuestas Sevilla vs Real Madrid

1er Pronóstico Sevilla vs Real Madrid: Menos de 3.5 goles totales @ 1.45 en Betano

Un duelo de alta tensión en el Pizjuán

El Sevilla se la juega a todo o nada. Conseguir la victoria es una obligación absoluta si quiere eludir el pozo de la categoría de plata, algo que no vive desde la temporada 2000/01.

Si analizamos las estadísticas, siete de las últimas ocho citas ligueras de los rojiblancos terminaron con menos de 3.5 goles totales. La única excepción a la regla fue su reciente triunfo contra el Villarreal. Además, no hace mucho doblegaron por 1-0 a la Real Sociedad (vigente campeón de la Copa del Rey) y ganaron al Atlético de Madrid 2-1 el mes pasado.

Por el lado visitante, al Real Madrid le ha faltado esa regularidad necesaria para encadenar resultados positivos de forma holgada. Kylian Mbappé, actual Pichichi de la competición con 24 dianas, se ha perdido la mitad de los últimos 10 compromisos de liga. Debido a esto, la efectividad de cara a puerta de los blancos se ha visto mermada en comparación con sus registros habituales.

De hecho, en cuatro de los últimos cinco choques ligueros del Madrid se vieron exactamente dos goles. Por si fuera poco, los dos antecedentes más recientes entre ambos equipos se saldaron con idéntico 2-0 a favor de los madrileños. Todo apunta a un partido muy cerrado y disputado en el que los blancos se impondrán por la mínima en territorio hispalense.

2ºPronóstico Sevilla vs Real Madrid: Real Madrid gana o empata y ambos equipos anotan @ 2.15 en Betano

Doble oportunidad a favor del Madrid

El Sevilla llega con la moral alta tras ganar sus tres últimos duelos, todos ellos por la mínima. Curiosamente, sus únicas tres alegrías en las últimas 10 jornadas se sellaron con una diferencia de un solo gol. A falta de dos jornadas para el final, queda claro que los de Nervión no han bajado los brazos.

Los locales han logrado perforar las redes rivales en siete de sus diez partidos de liga más recientes, quedándose sin marcar ante su afición en una única ocasión. Con dos delanteros experimentados como Alexis Sánchez y Neal Maupay comandando el ataque, encontrar una fisura en la zaga madridista parece un objetivo bastante factible.

Por su parte, los pupilos de Álvaro Arbeloa se quedaron sin ver puerta por primera vez en 13 partidos durante su visita al Barcelona en El Clásico. Sin embargo, el Real Madrid es un equipo con un tremendo caudal ofensivo y lo habitual es que anote más de un tanto por encuentro.

Te sugerimos apostar por los visitantes para amargarle la noche a la parroquia local. Ambos conjuntos se muestran endebles atrás en este tramo de la competición, por lo que lo más inteligente es esperar que los dos marquen y que el Real Madrid rasque, como mínimo, un empate en su última salida del curso.

3er Pronóstico Sevilla vs Real Madrid: Descanso/Final – Empate/Real Madrid @ 5.50 en Betano

La paciencia dictará sentencia para los blancos

Al Real Madrid le está costando un mundo entrar enchufado a los partidos. De sus últimos cinco goles en las cuatro jornadas anteriores, solo dos llegaron en los primeros 45 minutos. Los merengues suelen madurar los encuentros y confiar en su letal contragolpe para derribar defensas muy replegadas en el tramo final.

Esta tendencia se confirma al ver que en los últimos cuatro partidos del Madrid como local se marcaron más goles tras el descanso que en la primera mitad. No obstante, el operador nos muestra un dato clave: los blancos se han marchado al vestuario sin ir perdiendo en 14 de sus 17 salidas ligueras, registrando ocho empates al descanso.

El Sevilla, por su parte, solo se ha ido por detrás en el marcador al descanso en 4 de sus 18 partidos jugados en casa. Para ser un equipo que sufre en la tabla, sus puestas en escena en el Pizjuán son notables, manteniéndose invicto al término del primer tiempo en 14 ocasiones. Además, en su última comparecencia firmó un entretenido 2-2 frente al Villarreal antes de pasar por vestuarios.

Con tanto en juego, ninguno querrá cometer errores groseros en el arranque. Lo más probable es que presenciemos una primera mitad táctica y muy igualada en la que ambos bloques se neutralicen, decidiéndose el choque en los segundos 45 minutos.